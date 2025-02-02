مدرب مودرن سبورت يوضح سبب الخسارة أمام الأهلي

أوضح فرانك دوما المدير الفني لـ مودرن سبورت سبب تعرض فريقه للخسارة من الأهلي.

وسقط مودرن سبورت في فخ الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-1 في الجولة 11 من الدوري المصري.

وقال المدير الفني لـ مودرن سبورت خلال المؤتمر الصحفي: "سهلنا مهمة الأهلي بفضل أخطائنا، وعندما تواجه الأهلي لابد أن تظهر كل الإيجابيات".

وأضاف "الفريق ضم 6 لاعبين جدد ولأول مرة يلعبون اليوم، ونأمل أن يتصاعد المستوى ويكون تأثيرهم إيجابي".

وأتم عن تراجع الأداء "حدثت عدة تغييرات في الفريق وتغيير طريقة لعب الأهلي أربكت حسابتنا، لكن الأخطاء الفردية كانت سببا في استقبال هدفين صعبا المأمورية علينا".

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وكان الأهلي تعادل في آخر مباراتين أمام كل من فاركو وبيراميدز، قبل أن يفوز على مودرن سبورت.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ24 نقطة.