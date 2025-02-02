كرة يد – الدنمارك أبطال العالم للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على كرواتيا

توج منتخب الدنمارك لكرة اليد بلقب بطولة كأس العالم المقامة في كرواتيا بعد الفوز على صاحب الأرض في النهائي بنتيجة 32-26.

وحصد منتخب الدنمارك البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

بينما خسر منتخب كرواتيا نهائي كأس العالم لكرة اليد للمرة الثالثة.

وحقق منتخب الدنمارك اللقب ثلاث مرات من قبل، وجميعهم كانوا في آخر 3 نسخ أقيمت.

وعزز منتخب الدنمارك رقمه بأنه المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب أربع مرات على التوالي.

كما عادل منتخب الدنمارك عدد ألقاب كل من السويد ورومانيا ليفصله لقبين فقط عن فرنسا الأكثر تتويجا باللقب.

ووصل منتخب الدنمارك إلى 37 مباراة على التوالي دون هزيمة في بطولات العالم.

وخلال الـ 37 مباراة، تعادل منتخب الدنمارك مرتين فقط الأولى أمام مصر في نسخة 2021 والتي انتهت بفوز الفايكنج في ربع النهائي بالرميات الترجيحية.

بينما التعادل الثاني كان أمام كرواتيا نفسها في النسخة الماضية 2023 خلال منافسات الدور الرئيسي.