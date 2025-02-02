كرة يد – الدنمارك أبطال العالم للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على كرواتيا

الأحد، 02 فبراير 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

منتخب الدنمارك لكرة اليد

توج منتخب الدنمارك لكرة اليد بلقب بطولة كأس العالم المقامة في كرواتيا بعد الفوز على صاحب الأرض في النهائي بنتيجة 32-26.

وحصد منتخب الدنمارك البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

بينما خسر منتخب كرواتيا نهائي كأس العالم لكرة اليد للمرة الثالثة.

وحقق منتخب الدنمارك اللقب ثلاث مرات من قبل، وجميعهم كانوا في آخر 3 نسخ أقيمت.

وعزز منتخب الدنمارك رقمه بأنه المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب أربع مرات على التوالي.

كما عادل منتخب الدنمارك عدد ألقاب كل من السويد ورومانيا ليفصله لقبين فقط عن فرنسا الأكثر تتويجا باللقب.

ووصل منتخب الدنمارك إلى 37 مباراة على التوالي دون هزيمة في بطولات العالم.

وخلال الـ 37 مباراة، تعادل منتخب الدنمارك مرتين فقط الأولى أمام مصر في نسخة 2021 والتي انتهت بفوز الفايكنج في ربع النهائي بالرميات الترجيحية.

بينما التعادل الثاني كان أمام كرواتيا نفسها في النسخة الماضية 2023 خلال منافسات الدور الرئيسي.

الدنمارك كرة يد كأس العالم لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - الميدالية الـ 13.. فرنسا تحصد برونزية بطولة العالم بفوز قاتل على البرتغال كرة يد - الدنمارك من أجل مواصلة الأرقام القياسية.. وكرواتيا بحثا عن اللقب الثاني كرة يد - من أجل الرابعة تواليا.. الدنمارك تتأهل لنهائي بطولة العالم كرة يد - كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمرة الخامسة كرة يد - المركز الأفضل منذ 2001.. مصر خامس بطولة العالم بعد فوز البرتغال المثير كرة يد - 35 مباراة بدون هزيمة.. الدنمارك لنصف نهائي بطولة العالم أمام البرازيل يد - يحيى خالد: أشعر وكأننا مصابون بلعنة مواعيد مباريات الأربعاء 29 يناير - 18 مواجهة في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتنافسان لضم يسري وحيد 10 دقيقة | الدوري المصري
أستون فيلا يتعاقد مع راشفورد 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
جالاتاسراي يضم موراتا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
روما يحرم نابولي من الابتعاد بالصدارة بالتعادل في دربي الشمس 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب إنبي يقضي فترة معايشة في نوتينجهام فورست 54 دقيقة | الدوري المصري
كونسيساو: الإعلام يريد رحيلي من ميلان.. واللاعبون لم يلعبوا كما أريد ساعة | الكرة الأوروبية
المصري يضم جون إيبوكا.. وفي الجول يكشف تفاصيل التعاقد ساعة | الدوري المصري
حازم إمام: لم نتفق مع أي لاعب لضمه لـ الزمالك.. وهكذا تتم عملية التعاقدات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 3 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه 4 وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي