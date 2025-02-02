مؤتمر كولر: جراديشار مرهق وفي انتظار قرار بشأن بنشرقي.. وربما نضم ملكا

كشف مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي خلال المؤتمر الصحفي موقف أشرف بنشرقي ونيتس جراديشار من المشاركة في المباراة المقبلة.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1 على مودرن سبورت في ختام الجولة 11 من الدوري المصري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا الشوط الأول بشكل رائع لكن أرضية الملعب صعبت علينا الأمور ولم يكن سهلا أن نلعب بأسلوبنا عليها".

وأضاف "اللاعبون قدموا ما عليهم وطالبتهم بعدم استقبال أهداف في الشوط الثاني وفزنا باستحقاق في النهاية رغم سكون شباكنا لهدف وحيد".

وعن بداية جراديشار أجاب قائلا: "سجل هدفا لكن لم يصل لمستوى سرعة الفريق، بين الشوطين أخبرنا بإنه يعاني من إصابة خفيفة بسبب ضغط المباريات لكنه قدم مباراة جيدة".

وأوضح "الإصابة لن تمنعه من اللقاء المقبل، هو مجرد إرهاق شديد".

وشرح موقف مشاركة بنشرقي قائلا: "نتمنى أن يلعب أشرف بنشرقي في أقرب وقت".

وأضاف "في انتظار تقرير طبيب الفريق، وليس لدينا موعد محدد لعودته".

وأتم "فترة الانتقالات لم تُغلق بعد، ربما نضم ملكا مثل الموجود في الشطرنج".

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وكان الأهلي تعادل في آخر مباراتين أمام كل من فاركو وبيراميدز، قبل أن يفوز على مودرن سبورت.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ24 نقطة.