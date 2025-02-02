3 كرات في القائم وإلغاء 3 أهداف.. إنتر يتعادل مع ميلان في الوقت القاتل

تعادل إنتر مع منافسه ميلان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل تيجاني ريندرز هدف ميلان، بينما أحرز ستيفان دي فراي لصالح إنتر.

وسدد لاعبو النيراتزوري 3 مرات في القائم ليقف مع أصحاب الأرض.

وكذلك تم إلغاء 3 أهداف لإنتر، بواقع هدفين بداعي التسلل بينما الثالث لارتكاب نيكولو باريلا خطأ قبل تسجيل الهدف.

ولم يسقط سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر في فخ الهزيمة الثالثة على التوالي من ميلان.

وكان إنزاجي قد خسر للمرة الأولى في مسيرته مع إنتر مرتين متتاليتين ضد ميلان في دربي الغضب خلال الدور الأول من الدوري ونهائي السوبر الإيطالي.

وفي حال فوز ميلان كان سيكون الانتصار الثالث تواليا على غريمه.

وصنع نيكولا زاليفسكي هدف إنتر بعد أقل من 24 ساعة من انضمامه للفريق قادما من روما.

وبهذا التعادل وصل إنتر للنقطة 51 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما ارتفع رصيد ميلان للنقطة 35 في المركز الثامن.

هدف مبكر

بدأ إنتر بالضغط على ميلان وأسفر ذلك بتسجيل فيديريكو ديماركو الهدف الأول لكن لم يحتسب لداعي التسلل على لاوتارو مارتينيز في بداية الهجمة في الدقيقة السابعة.

وجاء الدور على لاوتارو للتسجيل في الدقيقة 33 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على نيكولو باريلا.

وهدد ميلان مرمى إنتر للمرة الأولى في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من ريندرز تصدى لها يان سومر.

وأحرز ريندرز هدف ميلان في الدقيقة 45 بعد متابعة تصدي سومر لتسديدة رافاييل لياو.

وأحرز إنتر الهدف الأبيض الثالث في الدقيقة 63 لكن لم يحتسب بسبب خطأ على باريلا.

وجاءت أولى الكرات في القائم لإنتر عن طريق يان بيسيك من رأسية في الدقيقة 66.

وسدد تورام في القائم بعد عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 83.

القائم الثالث لإنتر جاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من كرة رأسية.

وخطف إنتر هدف التعادل عن طريق تسديدة دي فراي بعد تمريرة بالصدر من زاليفسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانتهت المباراة بحصول الفريقين على نقطة.

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