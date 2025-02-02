3 كرات في القائم وإلغاء 3 أهداف.. إنتر يتعادل مع ميلان في الوقت القاتل

الأحد، 02 فبراير 2025 - 21:27

كتب : محمد رؤوف

ستيفان دي فراي - إنتر - ميلان

تعادل إنتر مع منافسه ميلان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل تيجاني ريندرز هدف ميلان، بينما أحرز ستيفان دي فراي لصالح إنتر.

وسدد لاعبو النيراتزوري 3 مرات في القائم ليقف مع أصحاب الأرض.

أخبار متعلقة:
رومانو: إنتر يتفق مع روما لاستعارة زاليفسكي أبطال أوروبا - ميلان إلى الملحق بخسارة أمام كانافارو.. وانتصار أرسنال وأتليتكو مدريد وإنتر إنزاجي التاريخي.. إنتر يفوز على ليتشي برباعية تقرير: إنتر يتوصل لاتفاق لضم لاعب وسط دينامو زغرب

وكذلك تم إلغاء 3 أهداف لإنتر، بواقع هدفين بداعي التسلل بينما الثالث لارتكاب نيكولو باريلا خطأ قبل تسجيل الهدف.

ولم يسقط سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر في فخ الهزيمة الثالثة على التوالي من ميلان.

وكان إنزاجي قد خسر للمرة الأولى في مسيرته مع إنتر مرتين متتاليتين ضد ميلان في دربي الغضب خلال الدور الأول من الدوري ونهائي السوبر الإيطالي.

وفي حال فوز ميلان كان سيكون الانتصار الثالث تواليا على غريمه.

وصنع نيكولا زاليفسكي هدف إنتر بعد أقل من 24 ساعة من انضمامه للفريق قادما من روما.

وبهذا التعادل وصل إنتر للنقطة 51 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما ارتفع رصيد ميلان للنقطة 35 في المركز الثامن.

هدف مبكر

بدأ إنتر بالضغط على ميلان وأسفر ذلك بتسجيل فيديريكو ديماركو الهدف الأول لكن لم يحتسب لداعي التسلل على لاوتارو مارتينيز في بداية الهجمة في الدقيقة السابعة.

وجاء الدور على لاوتارو للتسجيل في الدقيقة 33 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على نيكولو باريلا.

وهدد ميلان مرمى إنتر للمرة الأولى في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من ريندرز تصدى لها يان سومر.

وأحرز ريندرز هدف ميلان في الدقيقة 45 بعد متابعة تصدي سومر لتسديدة رافاييل لياو.

وأحرز إنتر الهدف الأبيض الثالث في الدقيقة 63 لكن لم يحتسب بسبب خطأ على باريلا.

وجاءت أولى الكرات في القائم لإنتر عن طريق يان بيسيك من رأسية في الدقيقة 66.

وسدد تورام في القائم بعد عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 83.

القائم الثالث لإنتر جاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من كرة رأسية.

وخطف إنتر هدف التعادل عن طريق تسديدة دي فراي بعد تمريرة بالصدر من زاليفسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانتهت المباراة بحصول الفريقين على نقطة.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
كونسيساو: الإعلام يريد رحيلي من ميلان.. واللاعبون لم يلعبوا كما أريد بي إن: التعمري إلى رين الفرنسي مدرب نانت يشيد بـ مصطفى محمد بعد هدف الفوز ضد ريمس أرتيتا: هذا يوم خاص.. وأحيانا تحتاج للتوفيق على الكفاءة جوارديولا: ليس سهلا على مرموش التأقلم هكذا.. وواجهنا مشكلة في آخر 20 دقيقة ضد أرسنال الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ريمس إنزاجي: نستحق الحصول على ركلة جزاء والفوز ضد ميلان كن متواضعا يا هالاند.. أرسنال يقسو على مانشستر سيتي بخماسية مدوية
أخر الأخبار
كونسيساو: الإعلام يريد رحيلي من ميلان.. واللاعبون لم يلعبوا كما أريد دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يضم جون إيبوكا.. وفي الجول يكشف تفاصيل التعاقد 3 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: لم نتفق مع أي لاعب لضمه لـ الزمالك.. وهكذا تتم عملية التعاقدات 10 دقيقة | الدوري المصري
بي إن: التعمري إلى رين الفرنسي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنشرقي: تنازلت عن مستحقاتي للانضمام لـ الأهلي.. وأشكر الخطيب ومرتجي 35 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نانت يشيد بـ مصطفى محمد بعد هدف الفوز ضد ريمس 41 دقيقة | المحترفون
الزمالك: لا يوجد خلاف مع والد زيزو.. والمكايدة في صفقة بنشرقي غير مقبولة 45 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: هذا يوم خاص.. وأحيانا تحتاج للتوفيق على الكفاءة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 3 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه 4 وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي