الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بتروجت.. والقناة الناقلة
الأحد، 02 فبراير 2025 - 21:15
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي استكمال مبارياته في الدوري المصري بلقاء بتروجت.
وفاز الأهلي على مودرن سبورت بنتيجة 3-1 في الجولة الـ 11 من المسابقة.
ويستعد الأهلي للقاء بتروجت يوم الخميس المقبل.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.
ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.
اللقاء هو الأول بين الفريقين في الدوري منذ 2019، حين فاز الأهلي 4-0.
والتقى الفريقان 26 مرة في جميع المسابقات، فاز الأهلي في 21 مباراة، وتعادلا في 5.
موعد مباراة الأهلي × بتروجت
يلعب الأهلي ضد بتروجت يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتقام المباراة على استاد السلام.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتنافسان لضم يسري وحيد لاعب إنبي يقضي فترة معايشة في نوتينجهام فورست المصري يضم جون إيبوكا.. وفي الجول يكشف تفاصيل التعاقد حازم إمام: لم نتفق مع أي لاعب لضمه لـ الزمالك.. وهكذا تتم عملية التعاقدات بنشرقي: تنازلت عن مستحقاتي للانضمام لـ الأهلي.. وأشكر الخطيب ومرتجي الزمالك: لا يوجد خلاف مع والد زيزو.. والمكايدة في صفقة بنشرقي غير مقبولة طه عزت لـ في الجول: لا يوجد خطأ في قائمة الأهلي لمباراة مودرن الزمالك يعلن موعد سفر المثلوثي لإجراء جراحة الرباط الصليبي
أخر الأخبار
أستون فيلا يتعاقد مع راشفورد 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
جالاتاسراي يضم موراتا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية