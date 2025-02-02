الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بتروجت.. والقناة الناقلة

يواصل الأهلي استكمال مبارياته في الدوري المصري بلقاء بتروجت.

وفاز الأهلي على مودرن سبورت بنتيجة 3-1 في الجولة الـ 11 من المسابقة.

ويستعد الأهلي للقاء بتروجت يوم الخميس المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.

اللقاء هو الأول بين الفريقين في الدوري منذ 2019، حين فاز الأهلي 4-0.

والتقى الفريقان 26 مرة في جميع المسابقات، فاز الأهلي في 21 مباراة، وتعادلا في 5.

موعد مباراة الأهلي × بتروجت

يلعب الأهلي ضد بتروجت يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.