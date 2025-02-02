بتألق جراديشار وإمام وتحت أنظار بنشرقي.. الأهلي يستعيد الانتصارات بثلاثية ضد مودرن

الأحد، 02 فبراير 2025 - 21:01

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي ضد مودرن سبورت

استعاد الأهلي الانتصارات في الدوري المصري بالفوز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من المسابقة والتي أقيمت في ملعب السلام.

وكان الأهلي تعادل في آخر مباراتين أمام كل من فاركو وبيراميدز، قبل أن يفوز على مودرن سبورت.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ24 نقطة.

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بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 7 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

المباراة شهدت تألق الوافد الجديد للأهلي المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار الذي سجل الهدف الأول وصنع هدفين.

وأيضا إمام عاشور الذي سجل ثنائية للأهلي.

وشهد اللقاء أيضا حضور المغربي أشرف بنشرقي لاعب الأهلي الجديد الذي شاهد المباراة من مدرجات ملعب السلام.

وصف المباراة

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لم ينتظر الأهلي كثيرا ونجح ي تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق الوافد الجديد نيتس جراديشار.

وجاء هدف جراديشار بعد تمريرة بينية من حسين الشحات وضعته فيم واجهة المرمى ليسدد بقوة ولم يستطع جنش التصدي لها لتسكن الشباك.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد ركنية وصلت إلى مصطفى العش الذي سدد بقوة لكن جنش تصدى للكرة.

واستمرت محاولات الأهلي وسدد إمام عاشور كرة قوية أبعدها جنش ثم وصلت من جديد إلى الشحات الذي سدد بقوة كرة مرت أعلى العارضة.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة نفذها كريم الدبيس بإتقان لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

وأسفرت محاولات الأهلي الكثيرة عن الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق إمام عاشور بعد ضغط قوي على دفاع مودرن سبورت.

وضغط جراديشار وقطع الكرة من دفاع مودرن ثم مررها إلى إمام الذي وضع الكرة في الشباك.

وأكمل إمام ثلاثية الأهلي في الشوط الأول بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة رائعة من جراديشار بوجه القدم الخارجي وضعته في مواجهة المرمى.

وأنقذ مصطفى شوبير الأهلي من فرصة مؤكدة من أمام محمد هلال بعدما كان في مواجهة المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني كاد الأهلي أن يسجل الرابع عن طريق جراديشار بعد تسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

وأجرى مارسيل كولر تبديل مزدوج بنزول عمر الساعي ومحمد عبد الله بدلا من أفشة وجراديشار في الدقيقة 65.

ونجح مودرن سبورت في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 75 عن طريق أرنولد إيبا.

وجاء الهدف بعدما توغل إيبا داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بتسديدة أرضية في شباك مصطفى شوبير.

بعدها دفع كولر بالثنائي كريم وليد وعمر كمال بدلا من حسين الشحات وإمام عاشور.

وكاد عمر الساعي أن يسجل الهدف الرابع للأهلي بعدما راوغ الدفاع ببراعة وسدد كرة اصطدمت في القائم ثم ارتدت في الدفاع واصطدمت من جديد في العارضة وخرجت من الملعب.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

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