بتألق جراديشار وإمام وتحت أنظار بنشرقي.. الأهلي يستعيد الانتصارات بثلاثية ضد مودرن

استعاد الأهلي الانتصارات في الدوري المصري بالفوز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من المسابقة والتي أقيمت في ملعب السلام.

وكان الأهلي تعادل في آخر مباراتين أمام كل من فاركو وبيراميدز، قبل أن يفوز على مودرن سبورت.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ24 نقطة.

بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 7 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

المباراة شهدت تألق الوافد الجديد للأهلي المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار الذي سجل الهدف الأول وصنع هدفين.

وأيضا إمام عاشور الذي سجل ثنائية للأهلي.

وشهد اللقاء أيضا حضور المغربي أشرف بنشرقي لاعب الأهلي الجديد الذي شاهد المباراة من مدرجات ملعب السلام.

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي كثيرا ونجح ي تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق الوافد الجديد نيتس جراديشار.

وجاء هدف جراديشار بعد تمريرة بينية من حسين الشحات وضعته فيم واجهة المرمى ليسدد بقوة ولم يستطع جنش التصدي لها لتسكن الشباك.

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وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد ركنية وصلت إلى مصطفى العش الذي سدد بقوة لكن جنش تصدى للكرة.

واستمرت محاولات الأهلي وسدد إمام عاشور كرة قوية أبعدها جنش ثم وصلت من جديد إلى الشحات الذي سدد بقوة كرة مرت أعلى العارضة.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة نفذها كريم الدبيس بإتقان لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

وأسفرت محاولات الأهلي الكثيرة عن الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق إمام عاشور بعد ضغط قوي على دفاع مودرن سبورت.

وضغط جراديشار وقطع الكرة من دفاع مودرن ثم مررها إلى إمام الذي وضع الكرة في الشباك.

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جوووووووووووول⚽ .. هداف الأهلي الجديد جراديشار يفتتح التسجيل أمام مودرن سبورت ويسجل ثاني أهدافه مع النسر الأهلاوي 🦅 pic.twitter.com/oiICglZ4pk — ON Sport (@ONTimeSports) February 2, 2025

وأكمل إمام ثلاثية الأهلي في الشوط الأول بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة رائعة من جراديشار بوجه القدم الخارجي وضعته في مواجهة المرمى.

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جوووووووووووول⚽إمام عاشور يسجل الثاني للأهلي من خطأ فادح لدفاع مودرن سبورت🦅 pic.twitter.com/EDglFRuz3G — ON Sport (@ONTimeSports) February 2, 2025

وأنقذ مصطفى شوبير الأهلي من فرصة مؤكدة من أمام محمد هلال بعدما كان في مواجهة المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني كاد الأهلي أن يسجل الرابع عن طريق جراديشار بعد تسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

وأجرى مارسيل كولر تبديل مزدوج بنزول عمر الساعي ومحمد عبد الله بدلا من أفشة وجراديشار في الدقيقة 65.

ونجح مودرن سبورت في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 75 عن طريق أرنولد إيبا.

وجاء الهدف بعدما توغل إيبا داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بتسديدة أرضية في شباك مصطفى شوبير.

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الثالث أهلاووووووووووووووووي⚽ .. بأسيست سوبر عالمي من جراديشار🔥 إمام عاشور يسجل الثالث وتصبح النتيجة (3-0) للأهلي على حساب مودرن سبورت pic.twitter.com/pwa7EtyLts — ON Sport (@ONTimeSports) February 2, 2025

بعدها دفع كولر بالثنائي كريم وليد وعمر كمال بدلا من حسين الشحات وإمام عاشور.

وكاد عمر الساعي أن يسجل الهدف الرابع للأهلي بعدما راوغ الدفاع ببراعة وسدد كرة اصطدمت في القائم ثم ارتدت في الدفاع واصطدمت من جديد في العارضة وخرجت من الملعب.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

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جوووووووووووول⚽ .. أرنولد إيبا يسجل الهدف الأول لـ مودرن سبورت في شباك الأهلي 🔥 pic.twitter.com/zHOO7q9rz2 — ON Sport (@ONTimeSports) February 2, 2025