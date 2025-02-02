المساهمة الرابعة.. ماذا قدم جراديشار أمام مودرن سبورت في الدوري

بدأ نيتس جراديشار بشكل رائع في أول مباراة مع الأهلي بشكل أساسي وذلك ضد مودرن سبورت.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري المصري بالفوز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من المسابقة والتي أقيمت في ملعب السلام.

وتمكن المهاجم السلوفيني من لفت الأنظار بلمساته الجيدة وتسجيله الهدف الأول للفريق في المباراة وصناعته لهدفين آخرين.

ووصل جراديشار للمساهمة الرابعة له مع الأهلي إذ سجل هدفين وصنع مثلهما في مباراتين مع الأهلي.

وكان الأهلي تعادل في آخر مباراتين أمام كل من فاركو وبيراميدز، قبل أن يفوز على مودرن سبورت.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ24 نقطة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام جراديشار ضد مودرن سبورت:

لعب: 65 دقيقة

سجل: هدف واحد

صنع: هدفان

لمس الكرة: 28 مرة

تمريرات مفتاحية: 2

تسديدات على المرمر: تسديدة واحدة

مراوغات ناجحة: 1 من 1

خسر الكرة: 3 مرات