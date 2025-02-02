هداف الدوري.. إمام عاشور يتساوى مع منسي بهدفيه أمام مودرن سبورت

الأحد، 02 فبراير 2025 - 19:47

كتب : Filgoal Team

إمام عاشور - الأهلي - مودرن

يواصل إمام عاشور تسجيل الأهداف مع الأهلي، بهدفين متتاليين سجلهما أمام مودرن سبورت في الجولة الـ 11 من الدوري.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 29 بصناعة السلوفيني نيتس جراديشار.

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وفي الدقيقة 39، سجل عاشور الهدف الثالث بصناعة جراديشار أيضا، الذي كان قد سجل الهدف الأول بنفسه في الدقيقة 13.

بذلك يرفع إمام عاشور رصيده إلى 6 أهداف في الدوري المصري، بالتساوي مع ناصر منسي مهاجم الزمالك على صدارة قائمة الهدافين.

ويليهما فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز وعمرو ناصر مهاجم فاركو بـ 5 أهداف لكل منهما.

وفي آخر 5 مباريات للأهلي في الدوري، سجل إمام عاشور 6 أهداف من أصل 10 أهداف سجلها الأهلي.

ويتقدم الأهلي على مودرن سبورت بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ستكفي نتيجتها لينفرد بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، و3 نقاط عن الزمالك الثالثز

إمام عاشور الدوري المصري مودرن سبورت
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