على طريقة موديست.. الوداد يضم لورش

الأحد، 02 فبراير 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

ثيمبينكوسي لورش - الوداد

أعلن نادي الوداد المغربي ضم الجنوب إفريقي ثيمبينكوسي لورش لاعب صنداونز.

وأصبح لورش رابع الصفقات للعملاق المغربي بعد كل من محمد الجديدي وفهد موفي وميكائيل مالسا.

ووفقا للتقارير سينضم إلى الوداد لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء.

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ظهر اللاعب في فيديو إعلان الصفقة بشكل مشابه لفيديو تقديم الأهلي لصفقة أنتوني موديست في الصيف الماضي.

ولعب لورش عدة أندية جنوب إفريقية من بينها تشيبا يونايتد وكيب تاون آل ستارز، غير أن أنجح تجربة في مشواره الكروي كانت مع أورلاندو بيراتس، الذي سجل له 34 هدفا في 176 مباراة.

وحصل لورش، الذي يلعب أساسا كجناح أيسر، على لقب أفضل لاعب في الدوري الجنوب إفريقي خلال موسم 2018-2019، وفاز في نفس الموسم بلقب الدوري المحلي، مما ضمن له العودة إلى المنتخب.

وشارك لورش مع منتخب جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، وسجل هدف الفوز على منتخب مصر في ثمن النهائي.

وانتقل لورش إلى صفوف صنداونز بداية الموسم الماضي إذ شارك معه في 25 مباراة وسجل 6 أهداف فقط.

ويحتل الوداد المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 19 مباراة بفارق 13 نقطة عن نهضة بركان المتصدر.

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