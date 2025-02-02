لا يتوقف.. جراديشار يحقق رقما غير مسبوق في أقل من 90 دقيقة

للمباراة الثانية على التوالي، شارك السلوفيني نيتس جراديشار وسجل مجددا، في مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل جراديشار في الدقيقة 13 بتسديدة قوية اصطدمت بيد الحارس محمود عبد الرحيم جنش وسكنت الشباك.

وهذه ثاني مباراة يشارك فيها جراديشار مع الأهلي، والأولى بصفة أساسية.

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جوووووووووووول⚽ .. هداف الأهلي الجديد جراديشار يفتتح التسجيل أمام مودرن سبورت ويسجل ثاني أهدافه مع النسر الأهلاوي 🦅 pic.twitter.com/oiICglZ4pk — ON Sport (@ONTimeSports) February 2, 2025

وسجل جراديشار في مشاركته الأولى أمام بيراميدز، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 وشارك فيها منذ بداية الشوط الثاني.

وفي أقل من 90 دقيقة.. قدم جراديشار 4 مساهمات تهديفية مع الأهلي (هدفين وصناعتين) خلال الشوط الثاني أمام بيراميدز والشوط الأول أمام مودرن سبورت.

ويمتد تعاقد الأهلي مع المهاجم السلوفيني لـ 4 سنوات ونصف، حتى صيف 2029.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع نادي فيهرفار المجري لضم المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار مقابل مليون و100 ألف دولار.

ويحصل اللاعب على راتب قيمته 700 ألف دولار سنويا بزيادة سنوية 100 ألف دولار.

جراديشار هو لاعب سلوفيني يبلغ من العمر 22 عاما لعب بالدوري المجري في صفوف فيهيريفار منذ فبراير 2024.

وشارك جراديشار مع فريقه السابق منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.