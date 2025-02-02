كرة يد - الميدالية الـ 13.. فرنسا تحصد برونزية بطولة العالم بفوز قاتل على البرتغال

الأحد، 02 فبراير 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

فرنسا - البرتغال - كرة يد

حققت فرنسا المركز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد بالفوز على البرتغال بنتيجة 35-34.

النسخة 29 تقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتواجد منتخب فرنسا في المربع الذهبي للنسخة السادسة تواليا، وإجمالا 15 مرة.

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واحتل المركز الثالث للمرة الخامسة بعد نسخ 1997 و2003 و2005 و2019.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا بنتيجة 18-17.

وحاول لاعبو البرتغال العودة في اللقاء وبالفعل أدركوا التعادل لكن فرنسا حسمت الفوز في اللحظات الأخيرة.

وتعد تلك الميدالية رقم 13 لفرنسا في بطولة العالم لكرة اليد بواقع 6 ذهبية و2 فضية و5 برونزية.

وتفوق منتخب مصر في ربع النهائي على مصر بهدف فوز قاتل في آخر 3 أجزاء من الثانية، لكنه خسر من كرواتيا في نصف النهائي.

ويلتقي منتخبا الدنمارك وكرواتيا في النهائي لحسم اللقب.

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