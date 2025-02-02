كرة يد - الميدالية الـ 13.. فرنسا تحصد برونزية بطولة العالم بفوز قاتل على البرتغال

حققت فرنسا المركز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد بالفوز على البرتغال بنتيجة 35-34.

النسخة 29 تقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتواجد منتخب فرنسا في المربع الذهبي للنسخة السادسة تواليا، وإجمالا 15 مرة.

واحتل المركز الثالث للمرة الخامسة بعد نسخ 1997 و2003 و2005 و2019.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا بنتيجة 18-17.

وحاول لاعبو البرتغال العودة في اللقاء وبالفعل أدركوا التعادل لكن فرنسا حسمت الفوز في اللحظات الأخيرة.

WOW! 💥 A neck and neck bronze medal game took a neck save from Charles Bolzinger to be decided 😅. And it's France who climb the podium at the 2025 World Championship! 🇫🇷🥉#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball @FRAHandball pic.twitter.com/Ox8qRJQv3p — International Handball Federation (@ihfhandball) February 2, 2025

وتعد تلك الميدالية رقم 13 لفرنسا في بطولة العالم لكرة اليد بواقع 6 ذهبية و2 فضية و5 برونزية.

وتفوق منتخب مصر في ربع النهائي على مصر بهدف فوز قاتل في آخر 3 أجزاء من الثانية، لكنه خسر من كرواتيا في نصف النهائي.

ويلتقي منتخبا الدنمارك وكرواتيا في النهائي لحسم اللقب.