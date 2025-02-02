خبر في الجول – الأمر في يد جروس.. الزمالك يتوصل لاتفاق لضم الحسن كوروما

الأحد، 02 فبراير 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

الحسن كوروما

توصل الزمالك لاتفاق مع نادي الشحانية القطري لضم مهاجمه الحسن كوروما.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق مع النادي القطري لضم مهاجم منتخب سيراليون الحسن كوروما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وذلك بعد اقتناع إدارة الزمالك بمستوى المهاجم السيراليوني وعرضه على كريستيان جروس المدير الفني للفريق في انتظار قراره.

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وفي حالة موافقة جروس سيتمم الزمالك الصفقة بشكل رسمي لتصبح الثالثة للزمالك في الانتقالات الشتوية الجارية بعد كل من أحمد حسام مدافع الجونة، ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو.

ولعب الحسن كوروما مع فريقه في الدوري القطري هذا الموسم 14 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فريقه قادما من ريال لنينسي الإسباني في عام 2023.

وبشكل عام لعب مع الشحانية القطري 32 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

الزمالك الشحانية الحسن كوروما الدوري المصري
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