انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (1)-(1) إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد إنتر في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 90+3: جووووووووول دي فراي بعد كرة بالصدر من زاليفسكي.

ق 90+1: القائم الرابع لإنتر من رأسية

ق 83: تسديدة في القائم من ماركوس تورام بعد عرضية من ركلة ركنية.

ق 66: كرة في القائم عن طريق يان بيسيك من رأسية.

ق 63: هدف لإنتر لكن ألغي بسبب خطأ على باريلا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جوووووووووول ريندرز بعد متابعة من تصدي سومر لتسديدة لياو.

ق 38: تهديد أول من ميلان بتسديدة قوية من ريندرز تصدى لها يان سومر.

ق 33: هدف لاوتارو لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على باريلا.

ق 12: تسديدة من نيكولو باريلا بعيدة المدى لكن أمسكها مايك مانيان حارس ميلان.

ق 7: هدف من تسلل على لاوتارو بعد سقوطه في فخ التسلل قبل أن يلعب عرضية أرضية تجاه ديماركو الذي سجلها.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل