انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (1)-(1) إنتر

الأحد، 02 فبراير 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إنتر - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد إنتر في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة من هنا

-----------------------------------

انتهت

ق 90+3: جووووووووول دي فراي بعد كرة بالصدر من زاليفسكي.

ق 90+1: القائم الرابع لإنتر من رأسية

ق 83: تسديدة في القائم من ماركوس تورام بعد عرضية من ركلة ركنية.

ق 66: كرة في القائم عن طريق يان بيسيك من رأسية.

ق 63: هدف لإنتر لكن ألغي بسبب خطأ على باريلا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جوووووووووول ريندرز بعد متابعة من تصدي سومر لتسديدة لياو.

ق 38: تهديد أول من ميلان بتسديدة قوية من ريندرز تصدى لها يان سومر.

ق 33: هدف لاوتارو لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على باريلا.

ق 12: تسديدة من نيكولو باريلا بعيدة المدى لكن أمسكها مايك مانيان حارس ميلان.

ق 7: هدف من تسلل على لاوتارو بعد سقوطه في فخ التسلل قبل أن يلعب عرضية أرضية تجاه ديماركو الذي سجلها.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ميلان
نرشح لكم
كونسيساو: الإعلام يريد رحيلي من ميلان.. واللاعبون لم يلعبوا كما أريد بي إن: التعمري إلى رين الفرنسي مدرب نانت يشيد بـ مصطفى محمد بعد هدف الفوز ضد ريمس أرتيتا: هذا يوم خاص.. وأحيانا تحتاج للتوفيق على الكفاءة جوارديولا: ليس سهلا على مرموش التأقلم هكذا.. وواجهنا مشكلة في آخر 20 دقيقة ضد أرسنال الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ريمس إنزاجي: نستحق الحصول على ركلة جزاء والفوز ضد ميلان 3 كرات في القائم وإلغاء 3 أهداف.. إنتر يتعادل مع ميلان في الوقت القاتل
أخر الأخبار
كونسيساو: الإعلام يريد رحيلي من ميلان.. واللاعبون لم يلعبوا كما أريد دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يضم جون إيبوكا.. وفي الجول يكشف تفاصيل التعاقد 3 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: لم نتفق مع أي لاعب لضمه لـ الزمالك.. وهكذا تتم عملية التعاقدات 9 دقيقة | الدوري المصري
بي إن: التعمري إلى رين الفرنسي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنشرقي: تنازلت عن مستحقاتي للانضمام لـ الأهلي.. وأشكر الخطيب ومرتجي 35 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نانت يشيد بـ مصطفى محمد بعد هدف الفوز ضد ريمس 40 دقيقة | المحترفون
الزمالك: لا يوجد خلاف مع والد زيزو.. والمكايدة في صفقة بنشرقي غير مقبولة 45 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: هذا يوم خاص.. وأحيانا تحتاج للتوفيق على الكفاءة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 3 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه 4 وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي