انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (1)-(1) إنتر
الأحد، 02 فبراير 2025 - 18:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد إنتر في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
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انتهت
ق 90+3: جووووووووول دي فراي بعد كرة بالصدر من زاليفسكي.
ق 90+1: القائم الرابع لإنتر من رأسية
ق 83: تسديدة في القائم من ماركوس تورام بعد عرضية من ركلة ركنية.
ق 66: كرة في القائم عن طريق يان بيسيك من رأسية.
ق 63: هدف لإنتر لكن ألغي بسبب خطأ على باريلا.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: جوووووووووول ريندرز بعد متابعة من تصدي سومر لتسديدة لياو.
ق 38: تهديد أول من ميلان بتسديدة قوية من ريندرز تصدى لها يان سومر.
ق 33: هدف لاوتارو لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على باريلا.
ق 12: تسديدة من نيكولو باريلا بعيدة المدى لكن أمسكها مايك مانيان حارس ميلان.
ق 7: هدف من تسلل على لاوتارو بعد سقوطه في فخ التسلل قبل أن يلعب عرضية أرضية تجاه ديماركو الذي سجلها.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل