انتهت الدوري المصري – مودرن (1)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي، في الجولة 11 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 85: عمر الساعي يهدر بغرابة

ق 79: نزول كريم وليد وعمر كمال بدلا من إمام عاشور وحسين الشحات

ق 75: جوووول أرنولد إيبا

ق 64: نزول عمر الساعي ومحمد عبد الله بدلا من أفشة وجراديشار

ق 54: فرصة جديدة من الأهلي وتسديدة من جراديشار تصطدم في الدفاع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية

ق 43: مصطفى شوبير يتألق أمام محمد هلال

ق 39: جووووول إمام والثالث

ق 30: جووووووووووول إمام عاشور والثاني

ق 29: تسديدة من كريم الدبيس في العارضة بعد ركلة حرة

ق 26: تسديدة من إمام عاشور يبعدها جنش ويرد الشحات بتسديدة قوية تمر أعلى العارضة

ق 18: فرصة الثاني تضيع من العش بعد ركنية

ق 13: جووووول جراديشار والأول

انطلاق المباراة