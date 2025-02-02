تشكيل دربي الغضب – ووكر أساسي مع ميلان للمرة الأولى.. وتشالهان أوجلو يعود لـ إنتر

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد خصمه إنتر.

وسيلاقي ميلان غريمه في المدينة إنتر في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويشارك كايل ووكر الوافد الجديد للمرة الأولى في التشكيل الأساسي.

وكذلك يلعب رافاييل لياو بشكل أساسي بعدما دخل كبديل في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في السوبر الإيطالي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: كايل ووكر – فيكايو توموري – ستراهينيا بافلوفيتش – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى – إسماعيل بن ناصر – تيجاني ريندرز

خط الهجوم: رافاييل لياو – تامي أبراهام – كريستيان بوليسيتش

وعلى الجانب الآخر أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر تشكيل فريقه الأساسي.

ويعود هاكان تشالهان أوجلو أساسيا بعد العودة من الإصابة.

وغاب تشالهان أوجلو عن فريقه منذ مباراة ميلان في السوبر الإيطالي إذ تعرض للإصابة أثناء المباراة.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ستيفان دي فراي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة.

بينما يأتي إنتر في الثاني برصيد 50 نقطة.