العقدة مستمرة.. سموحة ينتصر على سيراميكا ويسقطه في فخ الخسارة الثانية

انتصر سموحة بهدف دون رد على سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة 11 من الدوري المصري.

وسجل عبد الكبير الوادي هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

ويعد ذلك ثالث انتصار لسموحة على سيراميكا في الدوري المصري، ولم ينتصر سيراميكا من قبل على الموج الأرزق.

خلال 8 مواجهات سابقة بين الفريقين فاز سموحة 3 مرات وتعادلا في 5 مباريات.

الفوز رفع رصيد سموحة للمركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

فيما توقفت سلسلة لاهزيمة سيراميكا عند 9 مباريات متكبدا الخسارة الثانية هذا الموسم بعد الهزيمة ضد الأهلي في الجولة الأولى.

وتوقف رصيد سيراميكا عند 19 نقطة في المركز الـ 11.

وصف المباراة

سقط محمد ربيعة مدافع سموحة بمفرده متأثرا بإصابة عضلية وعوضه محمد مصطفى في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 28 خرج أحمد رمضان متأثرا أيضا بالإصابة وعوضه جاستس أرثر.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

وتحصل شريف رضا قائد سموحة على ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 59.

وانبرى عبد الكبير الوادي للركلة وسجلها في الشباك في منتصف مرمى محمد بسام متقدما بالأول لسموحة في الدقيقة 62.

وتحصل أحمد قندوسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 65.

وطالب لاعبو سيراميكا بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على عبد الرحمن عامر في الدقيقة 88 رفض الحكم احتسابها.

وفي الدقيقة 90+6 أشهر الحنفي بطاقة صفراء ثانية لقندوسي، ثم عاد لتقنية الفيديو ورفض احتساب ركلة جزاء لسموحة لتنتهي المباراة بفوز الموج الأزرق.