كوكا أساسيا للمرة الأولى مع لو هافر ضد أنجيه
الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:58
كتب : FilGoal
أعلن ديديه ديجارد المدير الفني لـ لو هافر تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أنجيه.
أحمد حسن كوكا
النادي : لو هافر
وسيلاقي لو هافر خصمه أنجيه في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وللمرة الأولى يشارك المصري أحمد حسن (كوكا) مع لو هافر.
ولعب كوكا ضد ريمس وبريست كبديل في المباراتين الماضيتين.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ماتيو جروجيلين
خط الدفاع: لويك نيجو – جوتيير لوريس – أرونا سانجانتي – فودي بالو توريه – إتيان يوتي كينكو
خط الوسط: محمدو دياوارا – ياسين قشطة – جوزيه كاسيمير – أنطوان جوجو
خط الهجوم: أحمد حسن كوكا
ويتذيل لو هافر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة بينما يأتي أنجيه في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.
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