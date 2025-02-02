تشكيل نانت – بعد 85 يوما.. مصطفى محمد أساسيا ضد ريمس

الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

مصطفى محمدب

أعلن أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريمس.

وعاد الدولي المصري مصطفى محمد أساسيا بعد 85 يوما.

وتعود المباراة الأخيرة التي شارك فيها مصطفى محمد أساسيا ضد لانس يوم 9 نوفمبر 2024.

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وكانت المباراة في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس

خط الدفاع: سايدو سو – نيكولاس باولوا – جان شارليس كاستيليتو – نيكولاس كوتزا

خط الوسط: بيدرو تشيريفيلا – يوهان ليبينانت – ماركوس كوكو – موسيس سيمون

خط الهجوم: ماتيس أبلين – مصطفى محمد

ويحتل نانت المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة.

بينما يأتي ريمس في المركز الـ12 برصيد 22.

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