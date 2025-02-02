تشكيل مودرن سبورت - حسام حسن يقود الهجوم ضد الأهلي.. والثنائي الجديد على الدكة
الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:44
كتب : FilGoal
يقود حسام حسن هجوم مودرن سبورت في ظهوره الأول عقب انضمامه من سموحة أمام الأهلي في ختام الجولة 11 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد السلام.
وانضم حسام حسن منذ أيام قليلة لصفوف مودرن سبورت في صفقة تبادلية انتقل على إثرها عمرو السيسي لسموحة.
ويتواجد الثنائي معتز زدام وعلي وليد فرج على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل مودرن سبورت
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: جوزيف جوناثان – محمد رزق – علي الفيل – محمد دسوقي
الوسط: غنام محمد – علي زعزع – محمد هلال
الهجوم: أرنولد إيبا – حسام حسن – محمد أميسي
وعلى مقاعد البدلاء: كريم عماد - طارق سيد – وليد علي فرج – معتز زدام – عبد الله حافظ – محمود شعبان - ضياء السيد – علي فوزي – أحمد يوسف
ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.
فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.