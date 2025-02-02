تشكيل الأهلي – جراديشار أساسي أمام مودرن.. وشوبير يحرس المرمى

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ نيتس جراديشار في هجوم فريقه الأساسي أمام مودرن سبورت.

ويلعب الأهلي ضد مودرن سبورت في الجولة 11 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

ويشارك مصطفى العش بشكل أساسي في دفاع الأهلي، بينما يجلس الوافد الجديد أحمد رضا على مقاعد البدلاء.

وعاد أيضا مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – أفشة – عمر الساعي

الهجوم: إمام عاشور – نيتس جراديشار – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي – عمر كمال – أكرم توفيق – كريم وليد – أحمد رضا – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" – محمد عبد الله – حمزة عبد الكريم

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي مودرن سبورت في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.