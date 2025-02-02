تشكيل أرسنال – أرتيتا يدفع بـ رايس ووهافيرتز وساليبا ضد مانشستر سيتي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه مانشستر سيتي.

ويواجه أرسنال خصمه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وأعاد أرتيتا الكثير من اللاعبين الأساسيين بعدما تمت إراحتهم في المباراة الماضية ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا.

وأبعد أرتيتا ستيرلينج من نوانيري وميرينو وجورجينيو وكالافيوري.

ويقود مارتينيلي وهافيرتو وتروسارد خط الهجوم للفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – مايلز لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

نيتو – ياكوب كيفيور – ريكاردو كالافيوري – أوليكساندر زينتشينكو – كيران تيرني – جورجينيو – ميكيل ميرينو – رحيم ستيرلينج – إيثان نوانيري

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع بـ41 نقطة.