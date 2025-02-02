لمناقشة ملف التحكيم.. اجتماع ثلاثي بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقد اجتماع مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب وبحضور أندية الدوري المصري، وذلك لمناقشة ملف التحكيم.

ولم يتم تحديد موعد الاجتماع النهائي بعد والذي سيكون لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول ملف إصلاح وتطوير التحكيم.

وناقش أبو ريدة خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية ملف التحكيم وطرق إصلاحه والنهوض به حفاظا على مصالح الأندية ولتحقيق العدالة بين الجميع.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن قراره بتعيين خبير تحكيم أجنبي لرئاسة لجنة الحكام ولم يتم ذلك حتى الآن.

وانتخبت قائمة هاني أبو ريدة بالكامل بالتزكية لرئاسة مجلس إدارة الاتخاد المصري لكرة القدم خلفا لمجلس الإدارة السابق بقيادة جمال علام.