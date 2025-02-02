لمناقشة ملف التحكيم.. اجتماع ثلاثي بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية
الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:28
كتب : FilGoal
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقد اجتماع مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب وبحضور أندية الدوري المصري، وذلك لمناقشة ملف التحكيم.
ولم يتم تحديد موعد الاجتماع النهائي بعد والذي سيكون لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول ملف إصلاح وتطوير التحكيم.
وناقش أبو ريدة خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية ملف التحكيم وطرق إصلاحه والنهوض به حفاظا على مصالح الأندية ولتحقيق العدالة بين الجميع.
وكان اتحاد الكرة أعلن عن قراره بتعيين خبير تحكيم أجنبي لرئاسة لجنة الحكام ولم يتم ذلك حتى الآن.
وانتخبت قائمة هاني أبو ريدة بالكامل بالتزكية لرئاسة مجلس إدارة الاتخاد المصري لكرة القدم خلفا لمجلس الإدارة السابق بقيادة جمال علام.
نرشح لكم
هداف الدوري.. إمام عاشور يتساوى مع منسي بهدفيه أمام مودرن سبورت لا يتوقف.. جراديشار يحقق رقما غير مسبوق في أقل من 90 دقيقة خبر في الجول – الأمر في يد جروس.. الزمالك يتوصل لاتفاق لضم الحسن كوروما مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(3) الأهلي.. الشوط الثاني العقدة مستمرة.. سموحة ينتصر على سيراميكا ويسقطه في فخ الخسارة الثانية الصفقة الثانية.. الزمالك يعلن ضم أحمد حسام تشكيل مودرن سبورت - حسام حسن يقود الهجوم ضد الأهلي.. والثنائي الجديد على الدكة تشكيل الأهلي – جراديشار أساسي أمام مودرن.. وشوبير يحرس المرمى
أخر الأخبار
على طريقة موديست.. الوداد يضم لورش 48 دقيقة | ميركاتو