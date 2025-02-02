نجل ميدو يخوض تجربة احترافية في قبرص
الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:12
كتب : عمرو نبيل
انضم علي أحمد حسام "ميدو" لنادي أيا نابا القبرصي المشارك في الدرجة الثانية المحلية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن نجل لاعب الزمالك وأياكس وتوتنام السابق وقع على عقد يمتد لـ 3 سنوات.
ووقع علي على عقود انضمامه في حضور وكيله محمد عبد الحميد.
علي مواليد 2004 -20 عاما- ويشغل مركز لاعب المهاجم.
وارتدى علي قميص شباب الزمالك من قبل وكذلك وادي دجلة وبيراميدز وزد.
وسبق أن سجل في شباك الأهلي في دوري الجمهورية مواليد 2003 منذ عامين.
ويحتل الفريق المركز الثاني في مرحلة الهبوط من الدوري القبرصي برصيد 24 نقطة.
وسيخوض الفريق اللقاء المقبل ضد أوثيلوس يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير.
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