هدف ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز صعب على ألافيس

الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:08

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ألافيس

حقق برشلونة فوزا صعبا على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف فوز برشلونة الوحيد في المباراة.

واستغل برشلونة تعثر ريال مدريد صاحب الصدارى الذي خسر من إسبانيول ليقلص الفارق إلى 4 نقاط و3 نقاط مع أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

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وتوقف رصيد ألافيس عند النقطة 21 في المركز 18 المؤدي للهبوط.

التشكيل

بدأ برشلونة بخطته المعتادة بالثلاثي الهجومي لامين يامال وليفاندوفسكي ورافينيا.

أحداث المباراة

الدقيقة التاسعة شهدت إصابة قوية لكلا من جافي لاعب برشلونة وكارلوس مارتن لاعب ألافيس بعد اصطدامهما بالرأس ليستبدلا ويتم نقلهما إلى المستشفى.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص الخطيرة لبرشلونة رغم وجود سيطرة.

في الشوط الثاني أهدر ليفاندوفسكي فرصة الهدف الأول برأسية بعد عرضية من رافينيا.

وبعد 5 دقائق تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف أخيرا بعد تسديدة من يامال غيرت اتجاهها من المدافع وتهيأت أمام المرمى لينهيها المهاجم البولندي في الشباك.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم الأحد المقبل.

برشلونة الدوري الإسباني
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