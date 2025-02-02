دوري المحترفين - عمرو بركات وعلي ياسر ضمن 7 تدعيمات لـ المقاولون في الانتقالات الشتوية

أعلن نادي المقاولون العرب تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بـ 7 صفقات.

وأتم المقاولون تعاقده مع سبعة لاعبين أبرزهم الثلاثي علي ياسر وعمرو بركات وعبد الناصر محمد.

وجاءت صفقات المقاولون العرب كالآتي:

- علي ياسر

- عمرو بركات

- عبد الناصر محمد

- محمد الكارتة

- عبد الله عبادي

- عموري

- حازم أبو سنة

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة وينقصه مواجهة عن وادي دجلة المتصدر وصاحب الـ 40 نقطة.

علي ياسر من مواليد 2003 وكان لاعبا بين صفوف الزمالك قبل أن يتفاجأ بعدم قيده مع بداية الموسم الجاري.

وقضى علي ياسر النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف مودرن سبورت، وانتهت إعارته بنهاية الموسم.

بينما عمرو بركات سبق له اللعب لناشئين الزمالك ثم مصر للمقاصة والأهلي والشباب السعودي وسموحة والجونة.

وكانت آخر تجاربه فريقي مكادي والقناة في دوري المحترفين.