دوري المحترفين - عمرو بركات وعلي ياسر ضمن 7 تدعيمات لـ المقاولون في الانتقالات الشتوية

الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - بيان رسمي

أعلن نادي المقاولون العرب تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بـ 7 صفقات.

علي ياسر

النادي : المقاولون العرب

عمرو بركات

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وأتم المقاولون تعاقده مع سبعة لاعبين أبرزهم الثلاثي علي ياسر وعمرو بركات وعبد الناصر محمد.

وجاءت صفقات المقاولون العرب كالآتي:

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - المقاولون يستعيد الوصافة بهدفين في شباك الترسانة دوري المحترفين - المقاولون يضم عمرو بركات دوري المحترفين – سقوط المقاولون أمام السكة الحديد.. وتعادل مثير بين البلدية وكهرباء إسماعيلية قبل مواجهة الزمالك.. أبو قير للأسمدة يفوز على المقاولون بثلاثية في دوري المحترفين

- علي ياسر

- عمرو بركات

- عبد الناصر محمد

- محمد الكارتة

- عبد الله عبادي

- عموري

- حازم أبو سنة

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة وينقصه مواجهة عن وادي دجلة المتصدر وصاحب الـ 40 نقطة.

علي ياسر من مواليد 2003 وكان لاعبا بين صفوف الزمالك قبل أن يتفاجأ بعدم قيده مع بداية الموسم الجاري.

وقضى علي ياسر النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف مودرن سبورت، وانتهت إعارته بنهاية الموسم.

بينما عمرو بركات سبق له اللعب لناشئين الزمالك ثم مصر للمقاصة والأهلي والشباب السعودي وسموحة والجونة.

وكانت آخر تجاربه فريقي مكادي والقناة في دوري المحترفين.

دوري المحترفين المقاولون عمرو بركات
نرشح لكم
القسم الثاني - اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة النجوم وألو إيجيبت بسبب خطأ تحكيمي القسم الثاني (ب) - إقالة أيمن عبد العزيز من تدريب الإنتاج الحربي.. وجمعة مشهور يخلفه دوري المحترفين - "ظهور مرموش" في تعادل دجلة أمام طنطا.. وأبو قير يكرر فوزه أمام المنصورة إصابة شريف الخشاب بهبوط في الدورة الدموية خلال مباراة بالقسم الثاني حصاد الدور الأول لدوري المحترفين.. 382 هدفا ووادي دجلة في الصدارة دوري المحترفين - المقاولون يستعيد الوصافة بهدفين في شباك الترسانة انتهت في دوري المحترفين - المقاولون العرب (2)-(1) الترسانة حسني فتحي لـ في الجول: الزمالك على أعتاب ضم مدافع مصر للمقاصة
أخر الأخبار
هداف الدوري.. إمام عاشور يتساوى مع منسي بهدفيه أمام مودرن سبورت 27 دقيقة | الدوري المصري
أموريم يعدد جوانب تطور فريقه رغم الخسارة من كريستال بالاس 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
على طريقة موديست.. الوداد يضم لورش 48 دقيقة | ميركاتو
لا يتوقف.. جراديشار يحقق رقما غير مسبوق في أقل من 90 دقيقة 50 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الميدالية الـ 13.. فرنسا تحصد برونزية بطولة العالم بفوز قاتل على البرتغال 52 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول – الأمر في يد جروس.. الزمالك يتوصل لاتفاق لضم الحسن كوروما ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإيطالي - ميلان (1)-(0) إنتر.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(3) الأهلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه