الرياضية: أهلي جدة يدرس عدم تسجيل فيرمينو في قائمة الدوري السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة يدرس عدم تسجيل اسم روبرتو فيرمينو في قائمة الفريق بالدوري السعودي.

وانتشرت تقارير عديدة عن إمكانية رحيل فيرمينو من صفوف الفريق السعودي هذا الشتاء.

وأفاد التقرير بأن يايسله يفاضل بين عدد من الأسماء لاعتماد قائمته النهائية المسجَّلة في منافسات الدوري السعودي، خلال اليومين المقبلين.

وذلك بعد التعاقد مع البرازيلي ويندرسون جالينو، إضافةً إلى البلجيكي ماتيو دامس، الذي يشغل خانة مواليد 2003.

وأضاف التقرير أن المدرب، يتَّجه بشكل كبير لإسقاط اسم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من قائمته في الدوري، وتسجيل جالينو بدلًا منه، والاكتفاء بمشاركة الأول في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وينصُّ نظام مسابقة الدوري على تسجيل 25 لاعبًا في القائمة، منهم 8 أجانب، ولاعبان من مواليد 2003، فيما تسمح القائمة الآسيوية بـ 35 لاعبًا من المسجَّلين في أنظمة الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وبالتعاقد مع جالينو ودامس، بات الأهلي يمتلك 12 لاعبًا أجنبيًّا، هم السنغالي إدوارد ميندي، التركي مريح ديميرال، البرازيليون روجير إيبانيز، روبرتو فيرمينو، ألكسندر جوميز، الإيفواري فرانك كيسيه، الجزائري رياض محرز، الإسباني جابري فيجا، الإنجليزي إيفان توني، والمقدوني إزجان أليوسكي.

قبل أيام، أوضح نيني زيني وكيل البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة أنه لم يتلقَّ أي عرض لموكله من نادي فنربخشة التركي.

وقال نيني زيني في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لم نستقبل أي عروض من فنربخشة حول فيرمينو الذي سيظل في أهلي جدة".

ويرغب فنربخشة في التعاقد مع فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب صحيفة الصباح التركية.

وأوضحت التقارير أن رغبة فنربخشة في التعاقد مع فيرمينو جاءت بعد موافقة جوزيه مورينيو مدرب الفريق على ضم لاعب ليفربول السابق.

قبل أسابيع، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة طلب من إدارة ناديه رحيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن المهاجم البرازيلي انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.