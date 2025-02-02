للتنسيق مع رابطة الأندية.. أبو ريدة يستقبل أحمد دياب

الأحد، 02 فبراير 2025 - 16:40

كتب : FilGoal

أحمد دياب - هاني أبو ريدة

استقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمركز المنتخبات الوطنية.

وجاءت جلسة أبو ريدة مع دياب في حضور كل من حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفى أبو زهرة وإيناس مظهر أعضاء المجلس.

وناقش أبو ريدة وأعضاء المجلس مع دياب عددا من الموضوعات للتنسيق للمرحلة المقبلة.

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وجاءت أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها فرض الانضباط في الملاعب والتصدي لأي سلوك خارج عن النص فضلا عن بعض الملفات التي تتعلق بمصالح الأندية المصرية .

وكان هاني أبو ريدة قد استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صباح اليوم الأحد في زيارة ودية.

وخلال الجلسة ناقش الثنائي بعض الملفات التي تخص مستقبل كرة القدم المصرية في إطار رغبة الاتحاد على تبادل الأفكار والرؤى مع جميع الأندية.

وسبق لأبو ريدة زيارة كل من الأهلي والزمالك في فترات سابقة.

وانتخبت قائمة هاني أبو ريدة بالكامل بالتزكية لرئاسة مجلس إدارة الاتخاد المصري لكرة القدم خلفا لمجلس الإدارة السابق بقيادة جمال علام.

اتحاد الكرة رابطة الأندية
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