يوفنتوس يحول تأخره ضد إمبولي إلى فوز برباعية في الشوط الثاني

حقق يوفنتوس الفوز على إمبولي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 23 من الدوري الإيطالي.

سجل رباعية يوفنتوس كل من فرانشيسكو كونسيسياو ودوسان فلاهوفيتش وراندال كولو مواني الذي أحرز هدفين، بينما أحرز ماتيا دي تشيليو هدف إمبولي.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 40 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد إمبولي عند النقطة الـ 21 في المركز 16.

تقدم إمبولي بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق دي تشيليو برأسية بعد ركنية مرت من الجميع.

ورفض دي تشيليو الاحتفال بالهدف كونه لاعب سابق بصفوف يوفنتوس.

وتعادل يوفنتوس في الدقيقة 61 من انفراد بالمرمى بعد افتكاك الكرة من دفاع إمبولي.

وبعد ثلاثة دقائق أضاف مواني الهدف الثاني مستغلا تسديدة من تيموثي ويا ليضع مواني قدمه بالطريق وتسكن الكرة الشباك.

وشهدت الدقيقة 84 طرد يوسف مالح لاعب إمبولي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسجل البديل فلاهوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين أنهى كونسيساو رباعية يوفنتوس بعد تمريرة رائعة من خيفرن تورام لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد كومو يوم الجمعة المقبل.

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