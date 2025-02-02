انتهت الدوري المصري - سيراميكا (0)-(1) سموحة.. فوز من ركلة جزاء

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني برصيد 19، بينما سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

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نهاية اللقاء

ق 90+7: طرد أحمد قندوسي لحصوله على إنذار ثاني

ق 88: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا

ق 62: جووول عبد الكبير الوادي يسجل الأول لسموحة

ق 59: ركلة جزاء لسموحة عن طريق شريف رضا بعد تعرضه لعرقلة من رجب نبيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 16: إصابة محمد ربيعة إثر سقوطه بمفرده وتغييره ومشاركة محمد مصطفى ميدو

انطلاق المباراة