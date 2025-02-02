أثليتك: راشفورد يخضع للكشف الطبي مع أستون فيلا.. وأسينسيو يلحق به

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد يخضع حاليا للكشف الطبي مع أستون فيلا.

وتوصل أستون فيلا لاتفاق مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبه ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة، حسب تقارير عديدة.

في حالة عبور الكشف الطبي بنجاح، سينضم راشفورد لأستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع دفع أستون فيلا لـ 70% من إجمالي راتبه.

وأضاف التقرير أن ماركو أسينسيو لاعب باريس سان جيرمان سيخضع للكشف الطبي مع أستون فيلا في وقت لاحق من يوم الأحد.

وسينضم أسينسيو لأستون فيلا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، في حالة عبور الكشف الطبي بنجاح.

بالنسبة لصفقة راشفورد، سيتواجد بند أحقية الشراء في عقد اللاعب مع أستون فيلا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وفي حالة تفعيل ذلك البند سيوقع راشفورد على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة.

ولم يشارك راشفورد في آخر 12 مباراة مع مانشستر يونايتد إذ غاب عن قائمة الشياطين الحمر تحت قيادة روبن أموريم منذ ذلك الحين.

ويمتد تعاقد راشفورد مع يونايتد حتى 2028 ويعد من أكثر اللاعبين تقاضيا للرواتب في إنجلترا بـ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وارتبط اسم راشفورد في يناير الجاري بالانتقال لبرشلونة وميلان وبوروسيا دورتموند.

صاحب الـ 27 عاما خاض 24 مباراة هذا الموسم سجل 7 وصنع 3 في جميع المسابقات.