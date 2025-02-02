التشكيل - ثلاثي هجومي مع سيراميكا.. ومحمد سالم يقود سمحة

الأحد، 02 فبراير 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

أعلن كل من أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع سموحة على ملعب المقاولون العرب بالجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب سيراميكا كليوباترا بثلاثي هجومي مكون من محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وأحمد بلحاج وفخري لاكاي.

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وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان – حسين السيد.

الوسط: محمد عادل – أحمد قندوسي – إسلام عيسى.

الهجوم: محمود زلاكة – فخري لاكاي – أحمد بلحاج.

بينما يقود محمد سالم هجوم سموحة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ – محمد ربيعة – بركات حجاج – عبد الرحمن عامر.

الوسط: شريف رضا – محمد كناريا – محمود صابر.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – محمد سالم – صامويل أمادو.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.

سيراميكا كليوباترا سموحة الدوري المصري
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