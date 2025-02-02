تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام تولوز

أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة تولوز ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد البدلاء، بعد خوضه لمباراة بودو جليمت في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وجاء تشكيل نيس كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: جوناثان كلاوس - يوسف نديايشيمي - دانتي - ملفين بارد - علي عبدي

خط الوسط: هشام بوداوي - بابتيست سانتاماريا

أمامهما: إيفان جيسان - محمد علي تشو

خط الهجوم: جايتان لابورد

ويحتل نيس المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة.

بينما يحتل ليل المركز العاشر برصيد 25 نقطة.