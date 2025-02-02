خبر في الجول - أحمد حمدي يعود للمشاركة مع الزمالك في منتصف مارس

الأحد، 02 فبراير 2025 - 15:03

كتب : FilGoal

إصابة أحمد حمدي ضد نهضة بركان

يعود أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك من جديد في منتصف مارس المقبل.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويغيب حمدي عن الزمالك منذ نهاية الموسم الماضي بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم تحديد منتصف مارس المقبل لعودة أحمد حمدي للمشاركة في التدريبات.

أخبار متعلقة:
وكيل أحمد حمدي يكشف مستجدات تأهيله من الإصابة وموعد عودته خبر في الجول - عودة أحمد حمدي للقاهرة لاستكمال برنامجه التأهيلي خبر في الجول – أحمد حمدي يبدأ المرحلة الثانية لبرنامجه التأهيلي في الإمارات الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة أحمد حمدي

وكان حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك ونهضة بركان في شهر مايو الماضي بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخضع اللاعب لجراحة ناجحة بشهر يونيو الماضي في ألمانيا قبل أن يسافر إلى دبي للبدء في التأهيل من أجل العودة للملاعب.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير 2024 قادما من مونتريال الكندي.

الزمالك أحمد حمدي
نرشح لكم
خبر في الجول – زد يتوصل لاتفاق مبدئي مع لاعب وسط رواندي من الدوري السويدي تقرير: ينتظر ليصبح لاعبا حرا في الصيف.. كوتيسا رفض عرض الأهلي الابتعاد بصدارة الهدافين.. ماذا قدم كوتيسا أمام جراسهوبرز في الدوري السويسري الخطيب يعقد جلسة مع هاني أبو ريدة بمقر المنتخبات الوطنية مروان حمدي: لم أتوقع الصدى الكبير لاحتفالي بـ "البالطو".. وإيهاب جلال ساعدني كثيرا مواعيد مباريات الأحد 2 فبراير 2025.. الأهلي ضد مودرن وقمة إنجليزية لـ مرموش مدحت العدل: يمكننا التعاقد مع معلول ولكن.. وليس لدينا دوري يعود إليه مصطفى محمد بنشرقي: هكذا شعرت في مواجهة الأهلي لأول مرة.. وإنتر ميامي هو من يجب أن يخشانا
أخر الأخبار
تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام تولوز 7 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - أحمد حمدي يعود للمشاركة مع الزمالك في منتصف مارس 17 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) ألافيس.. تبديل أول للإصابة 30 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – زد يتوصل لاتفاق مبدئي مع لاعب وسط رواندي من الدوري السويدي 34 دقيقة | ميركاتو
تقرير: ينتظر ليصبح لاعبا حرا في الصيف.. كوتيسا رفض عرض الأهلي ساعة | الدوري المصري
ريد بُل تطلق الموسم الثالث من "فور تو سكور" في محافظات مصر ساعة | رياضات أخرى
تشكيل برشلونة - كوبارسي وكاسادو أساسيان أمام ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
دنماركي من أصول نيجيرية.. مانشستر يونايتد يضم جناح ليتشي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه