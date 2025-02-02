خبر في الجول - أحمد حمدي يعود للمشاركة مع الزمالك في منتصف مارس

يعود أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك من جديد في منتصف مارس المقبل.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

ويغيب حمدي عن الزمالك منذ نهاية الموسم الماضي بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم تحديد منتصف مارس المقبل لعودة أحمد حمدي للمشاركة في التدريبات.

وكان حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك ونهضة بركان في شهر مايو الماضي بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخضع اللاعب لجراحة ناجحة بشهر يونيو الماضي في ألمانيا قبل أن يسافر إلى دبي للبدء في التأهيل من أجل العودة للملاعب.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير 2024 قادما من مونتريال الكندي.