خبر في الجول – زد يتوصل لاتفاق مبدئي مع لاعب وسط رواندي من الدوري السويدي

أتم زد اتفاقه مع يورك رافاييل لاعب فريق جيفلي السويدي السابق في صفقة انتقار حر.

يورك رافاييل النادي : لاعب حر زد

وكان اللاعب قد رحل عن جيفلي بنهاية شهر يناير الحالي بعد نهاية تعاقده.

ويجيد رافاييل صاحب الـ 25 عاما اللعب في مركز لاعب الوسط والجناح الأيسر.

وفي حالة إتمام التعاق بشكل نهائي سيوقع رافاييل على عقد لمدة موسمين ونصف مع زد.

وسبق لجيفلي تمثيل منتخب السويد بالأعمار السنية المختلفة قبل أن يمثل رواندا في المنتخب الأول.

ولعب رافاييل بقميص جيفلي 49 مباراة وخلالهم سجل هدفا وصنع خمسة أهداف.

ومع منتخب رواندا الأول لعب رافاييل 9 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم وكان آخرهم بعام 2024 ضد بنين بتصفيات كأس العالم.

ويحتل زد المركز 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة.