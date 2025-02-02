تقرير: ينتظر ليصبح لاعبا حرا في الصيف.. كوتيسا رفض عرض الأهلي

الأحد، 02 فبراير 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

ديريك كوتيسا - سيرفيت السويسري

رفض ديريك كوتيسا جناح فريق سيرفيت السويسري الانضمام إلى الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ديريك كوتيسا

النادي : سيرفيت

سيرفيت

ونجح كوتيسا في تسجيل هدف أمس السبت خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل بين سيرفيت وجراسهوبرز بهدف لكل فريق.

ويرتبط كوتيسا بتعاقد مع سيرفيت حتى نهاية الموسم الجاري.

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وكشف ساتشا تافوليري الصحفي البلجيكي عن رفض كوتيسا العرض المقدم من الأهلي للانتقال في سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضح تافوليري أن كوتيسا يرغب في أن يكون لاعبا حرا مع نهاية الموسم الجاري.

ورفع كوتيسا رصيده إلى 12 هدفا في صدارة هدافين الدوري السويسري وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

وخلال الموسم الحالي نجح كوتيسا في تسجيل 14 هدفا وصناعة 2 آخرين خلال 27 مباراة خاضهم بقميص سيرفيت.

أما على مستوى الدوري السويسري فقط فسجل 12 هدفا خلال 21 مواجهة.

وكان بول بوليندروف وكيل كوتيسا قد كشف لـ FilGoal.com يوم الجمعة عن اتخاذ قرار باستمرار اللاعب مع سيرفيت حتى نهاية الموسم ومن ثم تحديد مستقبله في الصيف بعد نهاية تعاقده. (مزيد من التفاصيل).

وحسبما علم FilGoal.com فإن السويسري رغب في توقف المفاوضات في ظل صعوبة التفاوض بين الناديين لإتمام التعاقد حاليا.

وخاض كوتيسا صاحب الأصول الأنجولية مباراة واحدة مع منتخب سويسرا العام الماضي.

وارتدى الجناح صاحب الـ 27 عاما قمصان فرق سيرفيت وسانت جالين في سويسرا ورميس في فرنسا وزولته فارجيم في بلجيكا.

ويلعب الجناح الأيسر منذ 2022 لفريق سيريفيت.

كوتيسا سيرفيت
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