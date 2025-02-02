ريد بُل تطلق الموسم الثالث من "فور تو سكور" في محافظات مصر
الأحد، 02 فبراير 2025 - 14:08
كتب : FilGoal
أطلقت ريد بُل الموسم الثالث من "فور تو سكور": بطولة لحريفة الكورة في محافظات مصر.
ويشارك الفريق الفائز بالبطولة في نهائي العالم بريد بُل لايبزيج في ألمانيا.
وتنطلق التصفيات خلال الفترة من 7 فبراير الجاري ويقام النهائي في 27 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن تقام نسخة الموسم الحالي في عدد من محافظات مصر من أجل اختيار الفريق الذي سيمثل مصر في ألمانيا.
وتقام البطولة بمشاركة (شباب وبنات) في عمر من 16 إلى 35 عاما.
ويتم خوض المباريات بنظام 4 ضد 4 ومدة كل مباراة 10 دقائق دون حارس مرمى وأول وآخر 60 ثانية يحتسب الهدف باثنين.
ومن المقرر إقامة النهائي يوم الخميس 27 فبراير الجاري في القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
لتفاصيل أكتر عن البطولة وقواعدها من هنا
نرشح لكم
كرة يد – الدنمارك أبطال العالم للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على كرواتيا كرة يد - الميدالية الـ 13.. فرنسا تحصد برونزية بطولة العالم بفوز قاتل على البرتغال كرة يد - الدنمارك من أجل مواصلة الأرقام القياسية.. وكرواتيا بحثا عن اللقب الثاني مدرب سلة الزمالك يعلن استقالته عبر في الجول كرة يد - من أجل الرابعة تواليا.. الدنمارك تتأهل لنهائي بطولة العالم اسكواش - علي فرج وهانيا الحمامي يتوجان وادى دجلة بلقب بطولة الأبطال 2025 كرة سلة - الاتحاد السكندري يفسخ عقد الأمريكى ويليام شيرى كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن مد القيد ليوم واحد