ريد بُل تطلق الموسم الثالث من "فور تو سكور" في محافظات مصر

الأحد، 02 فبراير 2025 - 14:08

كتب : FilGoal

ريد بُل - فور تو سكور

أطلقت ريد بُل الموسم الثالث من "فور تو سكور": بطولة لحريفة الكورة في محافظات مصر.

ويشارك الفريق الفائز بالبطولة في نهائي العالم بريد بُل لايبزيج في ألمانيا.

وتنطلق التصفيات خلال الفترة من 7 فبراير الجاري ويقام النهائي في 27 من الشهر نفسه.

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ومن المقرر أن تقام نسخة الموسم الحالي في عدد من محافظات مصر من أجل اختيار الفريق الذي سيمثل مصر في ألمانيا.

وتقام البطولة بمشاركة (شباب وبنات) في عمر من 16 إلى 35 عاما.

ويتم خوض المباريات بنظام 4 ضد 4 ومدة كل مباراة 10 دقائق دون حارس مرمى وأول وآخر 60 ثانية يحتسب الهدف باثنين.

ومن المقرر إقامة النهائي يوم الخميس 27 فبراير الجاري في القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

لتفاصيل أكتر عن البطولة وقواعدها من هنا

ريد بٌل فور تو سكور
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