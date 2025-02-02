تشكيل برشلونة - كوبارسي وكاسادو أساسيان أمام ألافيس
الأحد، 02 فبراير 2025 - 13:57
كتب : FilGoal
يقود فويتشيك تشيزني حراسة مرمى برشلونة أمام ألافيس ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني.
ويستضيف برشلونة فريق ألافيس بحثا عن الفوز الثاني على التوالي بعد فترة من التعثر.
ودفع هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة بالثنائي مارك كاسادو وباو كوبارسي.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: جافي - مارك كاسادو - بيدري.
خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 جولة خاضهم الفريق وبفارق 7 نقاط عن الصدارة.
بينما ألافيس يحتل المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.
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