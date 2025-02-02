دنماركي من أصول نيجيرية.. مانشستر يونايتد يضم جناح ليتشي

الأحد، 02 فبراير 2025 - 13:49

كتب : FilGoal

الدنماركي باتريك دورجو

أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد ضم الدنماركي باتريك دورجو لاعب ليتشي الإيطالي.

ووقع دورجو على عقد يربطه بالشياطين الحمر حتى صيف 2030، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وستتكلف صفقة ضم دورجو النيجيري الأصل، 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين إضافات، حسب تقارير عديدة.

أخبار متعلقة:
توتنام يتفوق على ولفرهامبتون ويضم مدافع لانس دي بروين: مرموش يملك شيئا افتقرنا إليه مؤخرا تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة روديجر.. وتقارير تكشف موقفه أمام سيتي

ولعب دورجو 4 مباريات دولية مع المنتخب الدنماركي في دوري الأمم الأوروبية وسجل خلالهم هدفا.

وتعد صفقة باتريك دورجو صاحب الـ20 عاما هي الثانية لمانشستر يونايتد منذ تولي روبن أموريم الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي.

وذلك بعدما أعلن نادي مانشستر يونايتد يضم أيدين هيفين لاعب شباب أرسنال السابق.

ووقع على عقد يمتد حتى 2029 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وتولى أموريم منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد في الأول من نوفمبر 2024.

وأوضح النادي عبر بيانه أن اللاعب سينضم مباشرة لقائمة الفريق الأول للشياطين الحمر.

وسبق أن مثّل أيدين منتخب إنجلترا للشباب تحت 19 عاما، ويشغل مركز قلب الدفاع.

وخاض أيدين 15 دقيقة فقط بقميص الفريق الأول لأرسنال جاءت في الفوز على بريستون في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعد مانشستر يونايتد للقاء كريستال بالاس يوم الأحد لحساب الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الـ 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

مانشستر يونايتد باتريك دورجو ليتشي
نرشح لكم
الصفقة الثانية.. الزمالك يعلن ضم أحمد حسام أثليتك: راشفورد يخضع للكشف الطبي مع أستون فيلا.. وأسينسيو يلحق به الزمالك يعلن ضم محمود جهاد خبر في الجول – زد يتوصل لاتفاق مبدئي مع لاعب وسط رواندي من الدوري السويدي موراتا ينضم إلى جالاتا سراي توتنام يتفوق على ولفرهامبتون ويضم مدافع لانس رومانو: الاتفاق تم.. أستون فيلا يستعير راشفورد من مانشستر يونايتد بعد مفاوضات الأهلي.. إيفرتون يحسم مستقبله
أخر الأخبار
العقدة مستمرة.. سموحة ينتصر على سيراميكا ويسقطه في فخ الخسارة الثانية 40 ثاتيه | الدوري المصري
كريستال بالاس يزيد أوجاع يونايتد ويهزمه بثنائية ماتيتا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الثانية.. الزمالك يعلن ضم أحمد حسام 9 دقيقة | ميركاتو
كوكا أساسيا للمرة الأولى مع لو هافر ضد أنجيه 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل نانت – بعد 85 يوما.. مصطفى محمد أساسيا ضد ريمس 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مودرن سبورت - حسام حسن يقود الهجوم ضد الأهلي.. والثنائي الجديد على الدكة 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – جراديشار أساسي أمام مودرن.. وشوبير يحرس المرمى 36 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أرسنال – أرتيتا يدفع بـ رايس ووهافيرتز وساليبا ضد مانشستر سيتي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه