دنماركي من أصول نيجيرية.. مانشستر يونايتد يضم جناح ليتشي

أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد ضم الدنماركي باتريك دورجو لاعب ليتشي الإيطالي.

ووقع دورجو على عقد يربطه بالشياطين الحمر حتى صيف 2030، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وستتكلف صفقة ضم دورجو النيجيري الأصل، 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين إضافات، حسب تقارير عديدة.

ولعب دورجو 4 مباريات دولية مع المنتخب الدنماركي في دوري الأمم الأوروبية وسجل خلالهم هدفا.

وتعد صفقة باتريك دورجو صاحب الـ20 عاما هي الثانية لمانشستر يونايتد منذ تولي روبن أموريم الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي.

وذلك بعدما أعلن نادي مانشستر يونايتد يضم أيدين هيفين لاعب شباب أرسنال السابق.

ووقع على عقد يمتد حتى 2029 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وتولى أموريم منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد في الأول من نوفمبر 2024.

وأوضح النادي عبر بيانه أن اللاعب سينضم مباشرة لقائمة الفريق الأول للشياطين الحمر.

وسبق أن مثّل أيدين منتخب إنجلترا للشباب تحت 19 عاما، ويشغل مركز قلب الدفاع.

وخاض أيدين 15 دقيقة فقط بقميص الفريق الأول لأرسنال جاءت في الفوز على بريستون في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعد مانشستر يونايتد للقاء كريستال بالاس يوم الأحد لحساب الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الـ 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.