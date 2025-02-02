الابتعاد بصدارة الهدافين.. ماذا قدم كوتيسا أمام جراسهوبرز في الدوري السويسري

الأحد، 02 فبراير 2025 - 13:48

كتب : FilGoal

ديريك كوتيسا - سيرفيت السويسري

يرتبط اسم ديريك كوتيسا السويسري من أصل أنجولي بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ديريك كوتيسا

النادي : سيرفيت

سيرفيت

وينتهي تعاقد كوتيسا مع سيرفيت السويسري بنهاية الموسم الجاري، ودخل اللاعب دائرة اهتمامات فريق الأهلي.

ونجح كوتيسا في تسجيل هدف خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل بين سيرفيت وجراسهوبرز بهدف لكل فريق.

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ورفع كوتيسا رصيده إلى 12 هدفا في صدارة هدافين الدوري السويسري وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

ورفع سيرفيت رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن بازل صاحب المركز الثاني، و6 نقاط عن لوجانو متصدر الترتيب.

وجاءت أرقام كوتيسا أمام جراسهوبرز في الدوري السويسري كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفا

تسديد على المرمى: 2 من 6

تمريرات صحيحة: 21 من 26

صناعة فرص محققة: 1

لمس الكرة: 52 مرة

مراوغات ناجحة: 1 من 7

صراعات أرضية: 3 من 13

وخلال الموسم الحالي نجح كوتيسا في تسجيل 14 هدفا وصناعة 2 آخرين خلال 27 مباراة خاضهم بقميص سيرفيت.

أما على مستوى الدوري السويسري فسجل 12 هدفا خلال 21 مواجهة.

الأهلي سيرفيت كوتيسا
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