كرة يد - الدنمارك من أجل مواصلة الأرقام القياسية.. وكرواتيا بحثا عن اللقب الثاني

الأحد، 02 فبراير 2025 - 13:15

كتب : محمد سمير

الدنمارك - باريس 2024

يقام نهائي النسخة 29 من بطولة العالم لرجال كرة اليد مساء اليوم الأحد بين منتخبي الدنمارك وكرواتيا.

ويسعى منتخب الدنمارك لمواصلة أرقامه القياسية في البطولة وحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

أما منتخب كرواتيا الذي يصل للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه، يبحث عن اللقب الثاني في تاريخه.

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الدنمارك

حقق منتخب الدنمارك اللقب ثلاث مرات من قبل، وجميعهم كانوا في آخر 3 نسخ أقيمت.

وحال تتويج منتخب الدنمارك باللقب هذه النسخة، سيعزز رقمه بأنه المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب أربع مرات على التوالي.

كما سيعادل منتخب الدنمارك عدد ألقاب كل من السويد ورومانيا ليفصله لقبين فقط عن فرنسا الأكثر تتويجا باللقب.

ووصل منتخب الدنمارك إلى 36 مباراة على التوالي دون هزيمة في بطولات العالم.

وخلال الـ 36 مباراة، تعادل منتخب الدنمارك مرتين فقط الأولى أمام مصر في نسخة 2021 والتي انتهت بفوز الفايكنج في ربع النهائي بالرميات الترجيحية.

بينما التعادل الثاني كان أمام كرواتيا نفسها في النسخة الماضية 2023 خلال منافسات الدور الرئيسي.

كرواتيا

حقق منتخب كرواتيا اللقب مرة واحدة فقط وكان ذلك خلال نسخة 2003 وكان ذلك على حساب ألمانيا.

بينما خسر منتخب كرواتيا النهائي مرتين في نسختي 2005 و2009 أمام كل من إسبانيا وفرنسا على الترتيب.

وعانى منتخب كرواتيا في النسخ الثلاثة الأخيرة من الخروج المبكر من الدور الرئيسي.

وكان الظهور الأخير لمنتخب كرواتيا في المربع الذهبي بنسخة 2017 وحقق وقتها الكروات المركز الرابع.

المواجهات المباشرة

يتواجه المنتخبان للمرة الثامنة في بطولة العالم لرجال كرة اليد.

وكانت البداية في نسخة 2003 وحقق وقتها منتخب كرواتيا الفوز بنتيجة 33-27 في دور المجموعات.

وكرر منتخب كرواتيا فوزه على الدنمارك في نسخة 2007 والتي انتهت بالفوز بنتيجة 28-26.

بينما حقق منتخب الدنمارك انتصاره الأول على كرواتيا في نسخة 2011 في المباراة التي انتهت بالفوز بنتيجة 34-29.

ثم واصلت الدنمارك تفوقها في نسخة 2013 بفوز جديد على كرواتيا بنتيجة 30-24.

وللمرة الثالثة على التوالي فازت الدنمارك على كرواتيا في بطولة العالم وهذه المرة بنسخة 2015 بنتيجة 28-24.

وخلال نسخة 2021 التي أقيمت في مصر نجح منتخب الدنمارك الفوز على كرواتيا بنتيجة 38-26.

بينما المواجهة الأخيرة بين المنتخبين كانت في النسخة الماضية وانتهت بالتعادل 32-32.

وبذلك خلال سبع مواجهات سابقة حقق منتخب كرواتيا لفوز مرتين وكان ذلك بأول مواجهتين بينما حققت الدنمارك الفوز 4 مرات مقابل تعادل وحيد.

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