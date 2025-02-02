الخطيب يعقد جلسة مع هاني أبو ريدة بمقر المنتخبات الوطنية

الأحد، 02 فبراير 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

محمود الخطيب وهاني أبو ريدة

في زيارة ودية استقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

جاءت الزيارة بمقر المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال الجلسة ناقش الثنائي بعض الملفات التي تخص مستقبل كرة القدم المصرية في إطار رغبة الاتحاد على تبادل الأفكار والرؤى مع جميع الأندية.

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وسبق لأبو ريدة زيارة كلا من الأهلي والزمالك في فترات سابقة.

وانتخبت قائمة هاني أبو ريدة بالكامل بالتزكية لرئاسة مجلس إدارة الاتخاد المصري لكرة القدم خلفا لمجلس الإدارة السابق بقيادة جمال علام.

الأهلي محمود الخطيب
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