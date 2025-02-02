موراتا ينضم إلى جالاتا سراي

أعلن نادي جالاتا سراي يوم الأحد وصول ألفارو موراتا مهاجم ميلان إلى تركيا تمهيدا للانضمام إلى الفريق.

ونشر النادي لقطات للاعب الإسباني وهو في طريقه إلى تركيا من أجل الانضمام لجالاتا سراي.

وسيتم التعاقد بصيغة الإعارة مع خيار التمديد لمدة عام ووجود بند للشراء بشكل نهائي.

🎥 Transfer görüşmelerine başladığımız Álvaro Morata'dan, Büyük Galatasaray Taraftarı'na mesaj var 👇 pic.twitter.com/e6SYCwIDuD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

ويفسح انتقال موراتا لصفوف جالاتا سراي الباب لميلان لضم سانتياجو خيمينيز قادما من فينيورد الهولندي لتعزيز الهجوم.

موراتا البالغ 32 عاما انضم لميلان مقابل 12 مليون يورو قادما من أتليتكو مدريد في الصيف الماضي.

وخلال 6 أشهر خاض 25 مباراة بقميص الروسونيري سجل 6 وصنع 2 في جميع المسابقات وتوج بالسوبر الإيطالي.

وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية ضم ميلان كايل ووكر قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.