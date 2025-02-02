ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة روديجر.. وتقارير تكشف موقفه أمام سيتي

الأحد، 02 فبراير 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم دفاعه أنطونيو روديجر.

وتعرض الدولي الألماني للإصابة في مباراة إسبانيول في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا أنطونيو روديجر أثبتت إصابته في عضلات ساقه اليمنى".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب روديجر عن الملاعب.

لكن الصحافة الإسبانية توقعت غياب المدافع الألماني لمدة 20 يوما.

وبذلك قد يغيب عن مباريات ريال مدريد المقبلة ضد كل من، ليجانيس في الكأس وأتليتكو مدريد في الدوري ومانشستر سيتي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأوساسونا في الدوري.

فيما تحوم الشكوك حول قدرته على العودة قبل مواجهات مانشستر سيتي في إياب الملحق وجيرونا في الدوري.

وأصبحت خيارات قلب الدفاع في ريال مدريد تتمثل في راؤول أسينسيو وخيسوس فاليجو، وديفيد ألابا العائد من غياب استمر لمدة عام بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

وشارك روديجر في كل مباريات ريال مدريد الـ34 هذا الموسم، ولم يغب سوى عن لقاء ماينيرا في كأس إسبانيا من أجل الراحة.

أنطونيو روديجر ريال مدريد مانشستر سيتي
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