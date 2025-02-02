مروان حمدي: لم أتوقع الصدى الكبير لاحتفالي بـ "البالطو".. وإيهاب جلال ساعدني كثيرا

الأحد، 02 فبراير 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي

أعرب مروان حمدي لاعب الإسماعيلي عن سعادته برد فعل المتابعين على احتفاله بـ "البالطو" عقب تسجيله هدفا في شباك طلائع الجيش.

مروان حمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويدرس مروان حمدي في كلية الطب واحتفل بالبالطو بعد هدفه في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

وقال مروان حمدي لاعب الإسماعيلي عبر قناة dmc: "لم أتوقع أن يحظى احتفالي بـ (بالطو) الطبيب كل هذا الصدى، وكنت أحضر لذلك ووضعته خلف المرمى وعندما كرمني الله بالهدف أمام طلائع الجيش احتفلت بهذه الطريقة".

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وتابع "كنت أجهز لذلك الاحتفال خلال مواجهتي سموحة والاتحاد، لكن لم أسجل وقتها وفي المباراة الثالثة نجحت الحمد لله في التسجيل أمام طلائع الجيش".

وأوضح مروان "لكل لاعب طريقة احتفال وأعلم أنه لا يوجد الكثير من الأطباء يحترفون كرة القدم لذلك سعيت لإبراز ذلك عن طريق احتفالي، وأن دراستك كطبيب لا يؤثر على التدريبات ولعب الكرة".

وكشف لاعب الإسماعيلي "الأب والأم لهما دور كبير في التوفيق بين الدراسة وممارسة كرة القدم، والدي كان يحفزني للنجاح في دراستي وكرة القدم بنفس الوقت".

وشدد "الراحل إيهاب جلال ساعدني كثيرا للتوفيق بين الدراسة وكرة القدم، وقبل مواجهة سابقة أمام القناة في كأس مصر طالبني بالتركيز في امتحاني وعدم التغيب ومكاني في الملعب سيكون محفوظا بعد العودة".

وواصل "لم أحصل على عروض رسمية تم تقديمها للنادي، لكن استمع لعروض من وكلاء فقط، وأتمنى الاحتراف في الخارج ومستعد لتحد كبير خاصة أنني أجيد اللغتين الإنجليزية والألمانية".

واختتم مروان حمدي تصريحاته "أتمنى ألا يحزن منا جماهير الإسماعيلي ويعلمون جيدا أننا نبذل قصارى جهدنا، وهناك لاعبون يشاركون لأول مرة وننتظر دعمهم كما يفعلون دائما".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة عقب مرور 11 جولة من الدوري.

وتعرض الدراويش للخسارة في آخر مواجهتين أمام كل من الاتحاد وطلائع الجيش.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام الزمالك يوم الجمعة.

الإسماعيلي مروان حمدي الدوري المصري البالطو
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