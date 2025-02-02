توتنام يتفوق على ولفرهامبتون ويضم مدافع لانس
الأحد، 02 فبراير 2025 - 12:03
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام تعاقده مع المدافع النمساوي كيفين دانسو قادما من لانس الفرنسي.
كيفين دانسو
النادي : لانس
ووقع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما على عقد يربطه بتوتنام حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.
قيمة الصفقة ستبلغ 25 مليون يورو في حالة تفعيل توتنام لبند أحقية الشراء.
سيرتدي دانسو القميص رقم 4.
وحسم توتنام الصفقة بعدما كان دانسو قريبا من الانضمام إلى ولفرهامبتون.
كان دانسو قريبًا من الخروج من لانس في الصيف عندما توصل إلى اتفاق مع روما. لكنه فشل في اجتياز الفحص الطبي.
سيعود دانسو إلى إنجلترا بعد قضاء موسم 2019-2020 على سبيل الإعارة مع ساوثامبتون.
دانسو هو ثاني مدافع من لانس يترك الفريق هذا الشتاء نحو الدوري الإنجليزي بعد انضمام عبد القادر خوسانوف إلى مانشستر سيتي.
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