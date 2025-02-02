أنشيلوتي: قرار عدم طرد لاعب إسبانيول ليس له تفسير.. وإصابة روديجير عضلية

الأحد، 02 فبراير 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لم يقدم مباراة سيئة رغم الخسارة ضد إسبانيول.

وخسر ريال مدريد من إسبانيول بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة ومعقدة، قمنا ببعض الأشياء الجيدة مقل التحكم بالكرة وخاصة في الشوط الثاني وصنعنا الفرص وسجلنا هدفا لم يحتسب وسددنا 20 تسديدة على المرمى ولكن إسبانيول لعب على التحولات بشكل جيد ودافعوا جيدا وقد لعبوا المباراة التي أرادوها".

أخبار متعلقة:
هدية تنتظر الرد.. إسبانيول يعرقل ريال مدريد بهدف قاتل تشكيل ريال مدريد - الرباعي الهجومي كالعادة.. وتشواميني قلب دفاع أمام إسبانيول مواعيد مباريات السبت 1 فبراير - ليفربول وريال مدريد و4 مباريات في الدوري قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية

وواصل "قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول كان لا يمكن تفسيره لأننا جميعا رأينا ما حدث والأهم هو مراقبة اللاعب وحمايته وكان خطأ واضحا وتدخلا سيئا للغاية وفيه خطورة شديدة ولحسن الحظ لم يصاب مبابي ولكن تقنية الفيديو متواجدة لذلك الغرض ونرى أنه من غير المبرر عدم إبراز البطاقة الحمراء".

وتابع "إسبانيول دافع جيدا وخلق تحولات جيدة وكان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل ولكن لا أعتقد أننا قدمنا مباراة بنفس سوء النتيجة، ولم نستحق ذلك ولكن هذا وارد في كرة القدم ولا نزال في الصراع على اللقب ونتطلع للمباراة المقبلة".

وأضاف "روديجير تعرض لإصابة عضلية وسنقيم حالته".

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد إسبانيول
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - كوبارسي وكاسادو أساسيان أمام ألافيس ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة روديجر.. وتقارير تكشف موقفه أمام سيتي هدية تنتظر الرد.. إسبانيول يعرقل ريال مدريد بهدف قاتل انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) إسبانيول تشكيل ريال مدريد - الرباعي الهجومي كالعادة.. وتشواميني قلب دفاع أمام إسبانيول مؤتمر فليك: تشيزني رقم 1 في برشلونة.. ولا أريد الحديث عن الفرق الأخرى الأغلى في العالم.. ماركا: رودريجو يرفض عرضا كبيرا من الهلال السعودي الرابع.. جافي يجدد تعاقده مع برشلونة حتى 2030
أخر الأخبار
تقرير: ينتظر ليصبح لاعبا حرا في الصيف.. كوتيسا رفض عرض الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
ريد بُل تطلق الموسم الثالث من "فور تو سكور" في محافظات مصر 32 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل برشلونة - كوبارسي وكاسادو أساسيان أمام ألافيس 43 دقيقة | الدوري الإسباني
دنماركي من أصول نيجيرية.. مانشستر يونايتد يضم جناح ليتشي 50 دقيقة | ميركاتو
الابتعاد بصدارة الهدافين.. ماذا قدم كوتيسا أمام جراسهوبرز في الدوري السويسري 52 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الدنمارك من أجل مواصلة الأرقام القياسية.. وكرواتيا بحثا عن اللقب الثاني ساعة | كرة يد
الخطيب يعقد جلسة مع هاني أبو ريدة بمقر المنتخبات الوطنية ساعة | الكرة المصرية
موراتا ينضم إلى جالاتا سراي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه