أنشيلوتي: قرار عدم طرد لاعب إسبانيول ليس له تفسير.. وإصابة روديجير عضلية

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لم يقدم مباراة سيئة رغم الخسارة ضد إسبانيول.

وخسر ريال مدريد من إسبانيول بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة ومعقدة، قمنا ببعض الأشياء الجيدة مقل التحكم بالكرة وخاصة في الشوط الثاني وصنعنا الفرص وسجلنا هدفا لم يحتسب وسددنا 20 تسديدة على المرمى ولكن إسبانيول لعب على التحولات بشكل جيد ودافعوا جيدا وقد لعبوا المباراة التي أرادوها".

وواصل "قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول كان لا يمكن تفسيره لأننا جميعا رأينا ما حدث والأهم هو مراقبة اللاعب وحمايته وكان خطأ واضحا وتدخلا سيئا للغاية وفيه خطورة شديدة ولحسن الحظ لم يصاب مبابي ولكن تقنية الفيديو متواجدة لذلك الغرض ونرى أنه من غير المبرر عدم إبراز البطاقة الحمراء".

وتابع "إسبانيول دافع جيدا وخلق تحولات جيدة وكان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل ولكن لا أعتقد أننا قدمنا مباراة بنفس سوء النتيجة، ولم نستحق ذلك ولكن هذا وارد في كرة القدم ولا نزال في الصراع على اللقب ونتطلع للمباراة المقبلة".

وأضاف "روديجير تعرض لإصابة عضلية وسنقيم حالته".