NBA - الصفقة الأكثر جنونا.. دونتشيتش يرافق ليبرون في ليكرز مقابل انتقال أنتوني ديفيز

شهد فجر اليوم الأحد صفقة مذهلة وتعتبر الأكثر جنونا في تاريخ كرة السلة.

إذ قام فريق دالاس مافريكس بمبادلة مذهلة عندما حدث تبادل لوكا دونتشيتش مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وجاء ذلك للحصول على أنتوني ديفيز نجم ليكرز في واحدة من أكثر الصفقات التي حدثت في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين NBA.

دونتشيتش النجم السلوفيني أحد أفضل لاعبي NBA في الوقت الحالي سينتقل للعب بجوار الأسطورة ليبرون جيمس في فريق واحد.

الصفقة تعتبر واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ NBA نظرا لقيمة الثنائي لوكا دونشيتش وأنتوني ديفيز.

وجاءت الصفقة بعد ساعة واحدة من فوز ليكرز على نيويورك نيكس لتختتم السلسلة بفوز ليكرز 3-1 ضمن منافسات الجانب الشرقي.

وتأتي الصفقة بعد ثمانية أشهر من قيام دونتشيتش رفقة كايري إيرفينج بقيادة دالاس إلى نهائيات دوري NBA في عام 2024.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن دالاس اختار عمل مبادلة من أجل أنتوني ديفيز لأنهم يثقون أن ذلك سيحقق لهم النجاح بالفترتين المتوسطة والبعيدة بجانب الثنائي ديريك لايفلي ودانييل جافورد.

أما ليكرز فضم لوكا دونتشيتش وتشمل المبادلة الحصول على كل من ماكسي كليبر وماركييف موريس.