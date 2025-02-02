بعد فسخ تعاقده مع سموحة.. الهلال الليبي يعلن ضم أجايي

الأحد، 02 فبراير 2025 - 10:39

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - سموحة

أعلن نادي الهلال الليبي ضم النيجيري جونيور أجايي في صفقة انتقال حر.

وفسخ النيجيري جونيور أجايي تعاقده مع ناديه سموحة بالتراضي.

وكشف نادي الهلال الليبي عن تعاقده مع أجايي بتصميم "النسر لا يرضى بالقليل، فهو يبحث دائما عن الأفضل".

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وأشار النادي الليبي إلى أن أجايي أحدث تدعيمات القلعة الزرقاء الهجومية.

وخاض الهلال الليبي 7 مباريات في الدوري حتى الآن ويتواجد في المركز الثاني بمجموعته برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أهلي بنغازي المتصدر.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام المهدية يوم 7 فبراير الجاري.

وتضم المجموعة الثانية، ثمانية فرق ويتأهل أول 3 إلى الدور التالي للمنافسة على اللقب.

وكان أجايي قد فسخ تعاقده مع نادي سموحة الأسبوع الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com وقتها فإن الدولي النيجيري حصل على جزء من مستحقاته وتنازل عن 300 ألف دولار لفسخ عقده.

الجناج الذي أتم الأسبوع الماضي عامه الـ 29 أصبح لاعبا حرا قبل 6 أشهر على نهاية تعاقده مع سموحة.

واكتفى أجايي بخوض مباراتين لمدة 21 دقيقة فقط في الدوري المصري هذا الموسم صنع خلالها هدفا جاء ضد غزل المحلة.

وشهدت تجربة أجايي مع سموحة العديد من الأزمات أبرزها إصابة أبعدته عن المشاركة في المباريات لما يقارب موسم كامل، والتهديد بفسخ التعاقد.

وخاض أجايي بقميص سموحة 8 مباريات سجل 4 أهداف وصنع هدفا خلال 195 دقيقة.

وارتدى أجايي قمصان فرق شوتنج ستارز النيجيري والصفاقسي التونسي والأهلي والنصر الليبي وأخيرا سموحة.

ويمتلك أجايي مباراة دولية واحدة بقميص نيجيريا جاءت ضد صربيا في 2018.

وسبق وأن شارك في أولمبياد ريو 2016 مع النسور الخضر.

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