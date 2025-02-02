مدحت العدل: يمكننا التعاقد مع معلول ولكن.. وليس لدينا دوري يعود إليه مصطفى محمد

ابدى مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك اعتقاده أن الأهلي تعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق بغرض الاستعراض.

وقال العدل في تصريحاته للقناة الأولى: "يمكنني التعاقد مع علي معلول غدا، ولكني لن أتعاقد إلا مع اللاعب الذي أحتاج إليه".

وأضاف "الأهلي تعاقد مع تريزيجيه برقم كبير وهو حر في ذلك، ثم تعاقدت مع بنشرقي. هذه الصفقة تمت لكي يقول الأهلي: أنا تعاقدت مع بنشرقي.

وأوضح "أخبرني باسم لاعب ترك الزمالك وانتقل إلى الأهلي وتألق. العكس لدينا، كل لاعبي الأهلي الذين انتقلوا إلى الزمالك تألقوا".

وعن موقف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي قال: "لن ينضم للزمالك ولا الأهلي. تواصلنا معه وقال إن لديه عروض من إسبانيا فماذا سيفعل هنا؟ هل لدينا دوري؟ هل الدوري المصري تتم مشاهدته؟ كل دوريات الخليج أفضل منه".

وعن موقف تجديد عقد أحمد سيد زيزو قال: "زيزو بالنسبة لي حجر أساس في الزمالك ولا يمكن ألا يستمر. زيزو مثل ميسي في برشلونة. أقول له: الزمالك والأهلي بحد ذاتهم قيمة. وإن شاء الله سنتجتمع معه ومع والده ونتوصل لاتفاق".

في الإطار ذاته قال جمال العدل عضو لجنة الاستثمار لقناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك لا يغرق حتى نكون جبهة إنقاذ له، الزمالك إذا تمكن من الفوز على بيراميدز كان سيتصدر الدوري المصري".

وأكمل "الزمالك لا يحصل على قروض من المحبين، بل نضع أموالا تحت تصرف النادي، إلا أموال حسين السيد".

وواصل "كنا قد توصلنا لاتفاق بالفعل لضم لاعبين أجانب، لكن بعد تأجيل القيد لـ8 أيام قررنا أن نضم لاعبين أفضل، لدينا الأموال وجاهزة".

وأكد "لم نتدخل في مفاوضات مع دريك كوتيسا الذي يفاوضه الأهلي".

وكشف "تحدثنا مع مصطفى محمد للتعاقد معه لمدة 6 أشهر وهاتفته بنفسي وقال لي سأفكر في الأمر، النسبة 50-50 في مسألة ضمه، لأن ناديه لا يريد أن يتركه بعد هدفه في المباراة الأخيرة ضد ليون".

وأوضح "زيزو لاعب ركيزة أساسية في الفريق ورفض 4-5 ملايين دولار من أجل الزمالك، سنجلس معه لتجديد عقده، لست قلقا من إمكانية رحيله، هو يريد الاستمرار ونحن كذلك، مش هنعرف نعوضه".

وناشد "مرتضى منصور استلم النادي بديون رهيبة وسلمه لحسين لبيب كذلك، على الدولة أن تساعدنا، هل علينا إلغاء بعض الألعاب لتوفير الأموال لفريق الكرة"؟

وواصل "تعاقدنا مع عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ولم نصنع أي فيديو تقديمي "بايخ" مثل بنشرقي، هذا عملنا ونستطيع أن نفعل فيديو مثله".

وأكد "ناصر ماهر وعبد الله السعيد أفضل من بنشرقي وأي لاعب في مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "يقولون في قناة الأهلي إن الناس "متكادة"، لا توجد هذه الأشياء، نحن نلعب رياضة".

خسر الزمالك من منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.