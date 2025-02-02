بنشرقي: هكذا شعرت في مواجهة الأهلي لأول مرة.. وإنتر ميامي هو من يجب أن يخشانا

الأحد، 02 فبراير 2025 - 00:58

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي

أجرى المغربي أشرف بنشرقي لاعب الأهلي الجديد حواره الأول الذي كشف من خلاله سبب انضمامه إلى النادي الأحمر.

وقال بنشرقي في فيديو نشرته صفحة الأهلي الرسمية عبر فيسبوك: "أخذت قرار اللعب في الأهلي وأنا سعيد بالتواجد مع نادي كبير بحجمه إفريقيا وعالميا وعربيا".

وأضاف "أردت اللعب في الأهلي لتحقيق البطولات واللعب في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية. الأهلي اسمه يتحدث عنه ولا يحتاج لأحد".

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وأوضح "الأهلي لا يحتاج لأشرف بنشرقي ليتحدث عنه بل هو من يتحدث عن نفسه".

وتابع "أي لاعب يتمنى الانضمام لهذا النادي ليحقق البطولات. الأهلي هدفه الأول من أي منافسة هو تحقيق اللقب. هذا هو الشغف الذي يتمناه أي لاعب".

وأكمل "المشاركة في كأس العالم للأندية حلم لأي لاعب. هدفنا واحد في الأهلي وهو الذهاب إلى أبعد ما يمكن وسط البطولات".

وواصل "إنتر ميامي يعرف تاريخ النادي الأهلي. إنه نادٍ كبير والفريق الذي سيواجهه هو من يجب أن يخاف الأهلي وليس العكس".

وعن علاقته بثلاثي الأهلي المغربي قال: "هم أصدقائي، أعرف أشرف داري من الوداد ويحيى عطية الله لعبت معه في المنتخب في الصغر ورضا سليم أعرفه شخصيا حتى ولو لم نلعب معا".

وأضاف "الأهلي كبير ويحب البطولات وكذلك يحب لاعبيه. جمهور الأهلي يحب النادي أكثر من أي شيء ونحن كلاعبين نرى هذه الأشياء".

وكشف "أول مرة واجهت الأهلي بجماهيره كانت في ملعب برج العرب، وحين دخلت الملعب شعرت برعد. هنا عرفت قيمة النادي الأهلي بالنسبة لهذا الجمهور".

واختتم "الكل يجب أن يعرف قيمة هذا الجمهور ومثلما يشجعك طوال الموسم أقل شيء هو أن تفرحه بجلب البطولات، وهذا ما يحبه جمهور الأهلي".

وأعلن الأهلي يوم الخميس الماضي عن تعاقده مع أشرف بنشرقي لمدة عامين ونصف، قادما في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

وبات بنشرقي سادس مغربي في تاريخ الأهلي والرابع بالموسم الحالي.

وسيحصل المغربي على راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة لـ 25 مليون جنيه مصري ليصبح الإجمالي مليون ونصف المليون دولار.

ولم ينضم أشرف بنشرقي لقائمة الأهلي في مواجهة مودرن سبورت، علم FilGoal.com أن بنشرقي سيخضع غدا الأحد لكشف طبي بمعرفة أحمد جاب الله طبيب الأهلي، للوقوف على جاهزيته الطبية ومن ثم تحديد البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي مودرن سبورت في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

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